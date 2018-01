Apple reduz produção do iPhone 5C - Link - Estadão

Relatório divulgado na segunda mostra que iPhone 5S vende duas vezes mais que versão mais barata

TAIPÉ/PEQUIM – A Apple disse a fornecedores de componentes de seu novo iPhone 5C que vai reduzir as encomendas do smartphone para os últimos três meses do ano, disse uma fonte próxima da cadeia de suprimentos da empresa.

A Pegastron, importante fornecedora do novo iPhone da Apple, teve os pedidos do iPhone 5C reduzidos em cerca de 20 por cento, disse a fonte à Reuters nesta quarta-feira.

A Hon Hai Precision Industry, outro fornecedor da Apple, teve os pedidos para o mesmo período reduzidos em um terço, segundo o Wall Street Journal.

O iPhone 5C é uma alternativa levemente mais barata ao modelo 5S. Juntos, os dois modelos venderam 9 milhões de unidades em sua primeira semana de vendas, mas a empresa não divulgou quantidades específicas sobre cada modelo.

Na segunda-feira, 14, um relatório divulgado pelo site All Things D especulou que 64% dos 9 milhões corresponda ao iPhone 5S, enquanto apenas 27% diga respeito à versão mais barata do smartphone.

No mesmo dia, o site chinês Ctechcn reportou que a Apple diminuiu a produção de iPhones 5C pela metade, caindo de 300 mil para 150 mil unidades produzidas por dia.

A Pegatron e a Hon Hai não quiseram comentar enquanto representantes da Apple não puderam ser imediatamente contatados.

/ REUTERS, COM REDAÇÃO LINK

Leia mais:

• Apple pede registro do ‘iWatch’ no Brasil

• Novos iPhones ainda não virão ao Brasil

• Apple completa dois anos sem Steve Jobs