Apple registra campanha de recall do iPod Nano - Link - Estadão

Bateria do aparelho pode superaquecer e oferecer riscos à segurança, diz empresa

SÃO PAULO – A Apple protocolou na sexta, 23, uma campanha anunciando o recall do iPod Nano de primeira geração (fabricado entre 2005 e 2006). A empresa deu entrada com a campanha no Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), do Ministério da Justiça,

O recall mundial (Brasil incluso) do aparelho foi divulgado no início de novembro.

O motivo, conforme explicado nesse texto do site da empresa, seria que “a bateria no iPod nano (1ª geração) pode sobreaquecer e se tornar um risco à segurança”.

O texto diz ainda que “O problema foi rastreado e descobriu-se que um único fornecedor de baterias as produzia com um defeito de fabricação. A possibilidade de acidente é rara, mas ela aumenta à medida em que a bateria vai se tornando obsoleta”.

A empresa divulgou que existem mais de 11 mil iPods Nano com essas especificações no Brasil. Procurada pelo Link, a assessoria da Apple não quis revelar quantos iPods já foram trocados desde novembro.

O site da Apple explica como identificar esse modelo de iPod: “Ele tem a parte frontal em plástico preto ou branco e a parte traseira em metal prateado – os modelos posteriores do iPod nano têm as partes frontais e traseiras em metal.”

A recomendação é que o proprietário procure uma assistência técnica autorizada para efetuar a troca do aparelho. Se não houver um representante em sua cidade, o usuário deve enviar o iPod pelo correio para uma autorizada. A espera pelo novo aparelho pode levar até seis semanas.

Mais informações pelo telefone 0800-761-0867 ou pelo site oficial da Apple. É necessário ter o número de série do aparelho. Em caso de dificuldade de realizar o recall, o proprietário deve procurar o PROCON ou alguma entidade de defesa do consumidor.