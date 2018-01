Apple registra patente para óculos de realidade virtual - Link - Estadão

Imagem do registro de patente sugere que iPhone seria inserido nos óculos. FOTO: Reprodução Imagem do registro de patente sugere que iPhone seria inserido nos óculos. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Esquenta a possibilidade da Apple entrar no terreno da realidade virtual. A empresa acaba de ter aprovada uma patente para um “aparato para visor que encaixa na cabeça capaz de reter um aparelho eletrônico portátil com visor”.

A descrição da invenção no site do escritório norte-americano de patentes revela que a lógica do produto é mais similar ao Google Cardboard, óculos de papelão onde o usuário acopla um smartphone para ser usado como visor, ou o Samsung Gear VR, do que com o Oculus Rift, que tem seu próprio visor.

De acordo com as informações, o produto seria um acessório para o iPhone e teria controle remoto e baterias cambiáveis.

A realidade virtual é um dos alvos preferidos das empresas de tecnologia recentemente. Em março do ano passado, o Facebook pagou US$ 2 bilhões pela fabricante Oculus Rift. Em outubro, a startup de realidade virtual Magic Leap disse ter levantado US$ 542 milhões em uma rodada de financiamento liderada pelo Google.