Apple retira aplicativos que buscam Wi-Fi - Link - Estadão

A Apple continua a fazer uma limpeza nos aplicativos da App Store com a proximidade do lançamento do iPad. O alvo da vez são os aplicativos que procuram redes Wi-Fi ao redor do iPhone e do iPod Touch, por razões mais inexplicáveis ainda do que o bloqueio de 5 mil aplicativos relacionados sexo há duas semanas.

A empresa que faz o aplicativo WiFi-Where relatou em seu site que recebeu um e-mail da Apple explicando o bloqueio. O motivo, segundo a empresa, é que o aplicativo “usa protocolos privados para acessar informações de redes sem fio”. Uma alegação genérica.

Outros aplicativos como WiFiFoFum e yFy Network Finder também foram removidos. De acordo com o TechCrunch o aplicativo de realidade aumentada Sekai Camera também foi removido porque usa o Wi-Fi para determinar a posição geográfica do usuário.

O Cult of Mac relata ainda que os aplicativos que apenas listam as redes WiFi próximas, usando o GPS, não foram removidos.