Apple revelará iPhone 6 em agosto; diz jornal - Link - Estadão

Novo iPhone viria em dois tamanhos. FOTO: Reprodução Novo iPhone viria em dois tamanhos. FOTO: Reprodução

TAIPÉ – A Apple lançará a próxima versão de seu popular iPhone em agosto, um mês antes do que analistas da indústria esperavam em geral, segundo notícias da mídia de Taiwan nesta sexta-feira, citando fontes anônimas da cadeia de fornecimento.

Uma versão com tela de 4,7 polegadas do iPhone 6 chegará às lojas em agosto, segundo matéria do Economic Daily News que não citou quais mercados vão receber o telefone primeiro.

Um modelo de 5,5″ ou de 5,6″ será lançado em setembro, de acordo com o jornal, como aconteceu com o iPhone série 5. Pessoas envolvidas na cadeia de fornecimento tinham confirmado anteriormente à Reuters que haverá uma versão do iPhone com tela de 4,7″ e outra de 5,5″.

Ao todo, o Economic Daily News disse que 80 milhões de aparelhos iPhone 6 serão fabricados este ano.

Analistas do setor têm dito que aumentar o tamanho da tela do iPhone ajudaria a Apple a reconquistar fatia de mercado para competidores como a Samsung Electronics, que para especialistas responderam ao desejo dos consumidores por um tamanho maior de tela.

Representantes da Apple não puderam ser encontrados para comentar o assunto. Representantes da fabricante taiuanesa de iPhones por contrato, a Hon Hai Precision Industry, e a fabricante de lentes de câmera para smartphones, Largan Precision, ambas mencionadas na matéria do Economic Daily News, não quiseram comentar.

/REUTERS