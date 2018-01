Apple; RIM e ZTE superam mercado - Link - Estadão

As norte-americanas Apple e RIM, assim como a chinesa ZTE, foram as maiores vencedoras do mercado de celulares no último trimestre de 2010.

Conforme estimativa da empresa de pesquisas IDC, divulgada nesta sexta-feira, o mercado mundial de aparelhos celulares cresceu 18% no quarto trimestre ante igual período do ano anterior, para 401 milhões de unidades, enquanto a Strategy Analytics informou que a alta foi de 16%.

“Usuários de celulares estão propensos a trocar aparelhos antigos por aqueles que podem armazenar dados e arquivos de voz, o que está impulsionando ciclos de crescimento e substituição”, disse o analista da IDC Kevin Restivo, em nota.

O mercado de celulares se recuperou de uma queda em 2009, quando a crise econômica mundial prejudicou as vendas de equipamentos novos. Agora, a demanda vem aumentando por smartphones como o iPhone4, da Apple, e o Galaxy S, da Samsung.

As vendas de iPhones dispararam 86% em relação ao ano anterior, enquanto a RIM vendeu 35% mais aparelhos BlackBerry no último trimestre fiscal da empresa, encerrado em novembro.

Fabricantes asiáticas como ZTE, Micromax e Spice foram favorecidas na Índia e em outros locais pelo aumento de celulares que podem funcionar com chips de diferentes operadoras simultaneamente, permitindo que o consumidor opte pela mais econômica ao realizar ligações.

Fortes vendas de celulares mais baratos na China, África e América Latina ajudaram a elevar a ZTE à quarta posição no ranking mundial — atrás de Nokia, Samsung e LG — pela primeira vez, segundo a IDC.

As vendas da ZTE subiram 77% na comparação anual, somando 16,8 milhões de celulares.

/REUTERS