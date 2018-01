Apple se livra de investigação da União Europeia - Link - Estadão

Reguladores antitruste da União Europeia decidiram acabar com duas investigações sobre o iPhone da Apple depois que a empresa aprovou um serviço de reparo internacional e amenizou as restrições sobre os aplicativos para o smartphone.

A Comissão Europeia anunciou sua decisão no sábado, 25, afirmando que as mudanças da Apple permitirão aos consumidores que escolham entre diferentes alternativas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A executiva da UE havia aberto duas investigações preliminares no primeiro semestre sobre as práticas da Apple relativas ao iPhone.

A CE havia dito estar preocupada com a política da Apple, que especificava que os serviços de reparo do iPhone se limitavam ao país onde foi comprado e que os desenvolvedores de aplicativos para o aparelho só utilizassem as ferramentas de programação da empresa.

A comissão disse que as mudanças da Apple acabaram com tais preocupações e acrescentou que a empresa havia anunciado no sábado garantia de serviços internacionais.

“Em vista das mudanças em sua política, a Comissão pretende acabar com as investigações sobre essas questões”, afirmou o regulador em comunicado.

/ REUTERS