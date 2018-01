Apple Store no Brasil? Não com estes impostos - Link - Estadão

A implementação de uma Apple Store no Rio de Janeiro estava nos planos do Secretário de Patrimônio Washington Fajardo para o projeto de revitalização do centro da cidade. Mas, segundo informou o jornalista Joaquim Ferreira dos Santos, a resposta de Steve Jobs não é nada maravilhosa.

Jobs recusou a proposta, que previa a instalação da loja da região do Cais do Porto ou em prédio histórico no Centro. Por e-mail, teria explicado que a decisão se deve à “política maluca de taxação superalta do Brasil”. Ainda se justificou dizendo que “isso faz com que seja muito pouco atraente investir no país. Muitas companhias de alta tecnologia se sentem assim”.

