Apple supera Samsung em vendas globais de smartphones - Link - Estadão

SÃO PAULO - A Apple vendeu o maior número de celulares inteligentes no mundo no quarto trimestre, ultrapassando a Samsung Electronics pela primeira vez desde 2011, segundo a empresa de pesquisa de mercado Gartner.

A Apple vendeu 74.832 smartphones para usuários finais no mundo todo, à frente dos 73.032 telefones vendidos pela Samsung, de acordo com o relatório da Gartner.

O sucesso do iPhone 6 e 6 Plus impulsionaram as vendas da Apple em seu primeiro trimestre encerrado em 27 de dezembro. A companhia teve lucro de US$ 18 bilhões no período, o maior já divulgado por uma companhia aberta, segundo o analista da S&P Howard Silverblatt.

As vendas de smartphones da Apple saltaram cerca de 49% no quarto trimestre, segundo a Gartner. Em comparação, a Samsung, que dominava o mercado desde 2011, registrou uma queda de quase 12%.

Em janeiro, a companhia sul-coreana contabilizou o quinto trimestre consecutivo de queda no lucro da divisão de telefones móveis.

“A Samsung continua a enfrentar dificuldades para controlar sua fatia em queda no mercado de smartphones, que atingiu pico no terceiro trimestre de 2013″, disse o analista Anshul Gupta, da Gartner.

Além de perder fatia de mercado para os iPhones, a Samsung vem enfrentando empresa chinesas de baixo custo como a Xiaomi e a Huawei.

