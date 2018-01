Apple supera smartphones com Android nos EUA - Link - Estadão

Segundo pesquisa, participação da Apple no mercado de celulares dos Estados Unidos dobrou em um ano

HELSINKI - A crescente demanda pelo mais novo modelo do iPhone ajudou a Apple a bater todos os telefones que usam a plataforma do Google no mercado de smartphone dos EUA, mostraram nesta quarta-feira, 25, números sobre o quarto trimestre. Segundo pesquisa da Kantar Worldpanel ComTech, a participação da Apple no mercado dos EUA dobrou em um ano para 44,9% no período de outubro a dezembro, superando os telefones que rodam com Android, que caíram para 44,8%, ante 50%.

Em contraste, vendas de fabricantes que usam o Android, como Motorola Mobility, HTC e Sony Ericsson, ficaram menores no trimestre.

“A Apple continuou a ter fortes vendas nos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália ao longo do período do Natal”, disse o diretor de análise de consumo global da Kantar, Dominic Sunnebo. “No geral, as vendas da Apple estão crescendo a um ritmo mais rápido que o Android nos nove países que cobrimos”, acrescentou.

De acordo com a Kantar, a participação do Windows Phone em todos os nove mercados que analisa continuou abaixo de 2% apesar de a Nokia ter amplamente divulgado o lançamento da linha Lumia, que usa a plataforma da Microsoft.

O Lumia 800 não conseguiu ficar entre os 10 smartphones mais vendidos no Reino Unido no fim do quarto trimestre, segundo o levantamento.

“Ainda é preciso que outros aparelhos competitivos com Windows Phone se juntem ao Nokia Lumia 800 para que haja uma ameaça de verdade aos similaras da Apple, Android e BlackBerry”, afirmou Sunnebo.

O especialista estima que a plataforma responderá por cerca de 10% das vendas de smartphone na Europa no segundo semestre de 2012.

/ Tarmo Virki (REUTERS)

