Apple suspende vendas online na Rússia devido à flutuações do rublo - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Apple informou que suspendeu as vendas online na Rússia devido a flutuações extremas no valor do rublo após a moeda cair para um recorde de baixa em relação ao dólar.

“Devido às flutuações extremas no valor do rublo, a nossa loja online na Rússia está indisponível no momento, enquanto nós revemos os preços. Pedimos desculpas aos clientes por qualquer inconveniente”, afirmou a companhia em um comunicado.

Mais cedo, nesta terça-feira, o rublo caiu drasticamente, chegando a 80 por dólar. No mês passado, a Apple aumentou o preço do iPhone 6 em 25% em sua loja online na Rússia no momento em que o dólar americano continua a se valorizar contra a moeda russa.

O banco central russo aumentou os juros do país de 10,5% para 17% durante uma reunião de emergência à 1:00 da madrugada de terça-feira, 16, numa tentativa de deter a queda do rublo, que teve desvalorização de 50% ante o dólar este ano.

/Dow Jones Newswires.