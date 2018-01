Apple tem mais dinheiro que o governo dos EUA - Link - Estadão

Em tempos de crise, empresa tem cerca de US$ 2,1 bilhões em caixa a mais que o Tesouro norte-americano

SÃO PAULO – Na semana passada, a Apple anunciou que tinha acumulado mais de US$ 75,876 bilhões, fruto do recorde de vendas do iPhone e do iPad desde o ano passado. Em tempos de crise política entre os Partidos Democrata e Republicano, que negociam um acordo para a dívida do país, analistas políticos não deixaram passar que o lucro da Apple é maior até do que as reservas atuais do Tesouro norte-americano, que no nomento estão em US$ 73,768 bilhões.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Duvida? O site da CNN desencavou até as imagens dos respectivos balanços:

Tesouro:

Apple:

—-

Leia mais:

• Tesouro dos EUA tem menos dinheiro disponível que a Apple

• Apple assume liderança do mercado mundial de smartphones