Apple tem mais um dia ruim na bolsa - Link - Estadão

Além de decepção com novos modelos, analistas também esperavam que anúncio de acordo com a China Mobile

SÃO PAULO – O dia foi de mais pessimismo para os investidores da Apple. Embora ainda tenha um dos maiores valores de mercado do mundo, a empresa teve fortes perdas na Nasdaq nesta quarta-feira, 11, diante da decepção com a apresentação dos novos iPhones ontem. As ações da companhia terminaram em baixa de 5,44%, cotadas a US$ 467,71.

Além de boa parte das novidades terem vazado antes do lançamento e já estarem precificadas, analistas acreditam que a estratégia de preços da companhia não é favorável.

A grande preocupação sobre o iPhone 5C é a questão do custo. Nos EUA, o aparelho sairá por US$ 99 para clientes com um contrato de pelo menos dois anos com operadoras de telefonia. Sem contrato, o preço saltará para US$ 549.

China

Analistas também esperavam que a companhia anunciasse um acordo com a China Mobile, que permitiria vender seus aparelhos a preços menores para quase 700 milhões de assinantes na China. Sem essa parceria, o preço do iPhone 5C na China será de US$ 733.

Por enquanto, a Apple oferecerá seus iPhones mais novos através de duas operadoras menores da China: China Unicom (Hong Kong) Ltd. e China Telecom Corp. Com esses acordos, os novos smartphones da Apple estarão disponíveis para 37% dos usuários de celular do país.

“Não é barato o bastante”, disse sobre o novo iPhone, o analista Tucker Grinnan, analista da HSBC Holdings baseado em Hong Kong. “Estamos decepcionados com o preço. Na China, ele estará na categoria topo de linha”.

A Apple revelou os novos aparelhos num evento em Pequim nesta quarta-feira, 11. É a primeira vez que a China foi incluída em um lançamento global de produto da Apple. O evento foi uma retransmissão do lançamento americano do dia anterior com tradução em chinês.

Uma porta-voz de Hong Kong para a China Mobile, disse que ela “não tinha notícias” sobre o andamento das conversas com a Apple.