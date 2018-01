Apple tem metade dos aparelhos de streaming - Link - Estadão

Aparelho da empresa, Apple TV, teve 56,1% das vendas em 2012; plataforma do Google demora a emplacar

SÃO PAULO – A Apple tem sozinha mais da metade (56,1%) do mercado mundial de aparelhos que transmitem conteúdo em vídeo online para a televisão. O número foi indicado por uma pesquisa da consultoria Frost & Sullivan, divulgada nesta terça-feira, 16.

A Apple TV, aparelho da empresa que faz a transmissão de conteúdo online, é o eletrônico líder no mercado, seguido do Roku (21,5%) e do Tivo (6,5%). Equipamentos de outras fabricantes somaram 15,9% de participação. Os números se referem ao total de aparelhos vendidos em 2012.

De acordo com o analista Dan Rayburn, da Frost & Sullivan, a maior parte dos consumidores desses produtos buscam conveniência para assistir a conteúdo da internet na televisão. Os aparelhos, como a Apple TV, dão acesso a serviços de conteúdo na internet, como Netflix e YouTube, e até oferecem filmes e séries de televisão sob demanda, em que é possível alugar ou comprar um vídeo.

Mesmo assim, de acordo com o analista, esses aparelhos ainda estão longe de atingir seu potencial de mercado e ainda não conquistou uma posição de destaque entre os consumidores. “Acreditamos que somente os dois maiores vendedores (Apple e Roku) superaram a marca de 1 milhão de unidade vendidas anualmente”, escreveu Rayburn. “O potencial de longo prazo para este segmento continua incerto. É importante ressaltar que, embora as taxas de crescimento continuem altas, a base instalada de aparelhos do tipo é bastante pequena.”

Google TV. O cenário é especialmente ruim para o Google, que tem uma plataforma de televisão, chamada Google TV, que é usada em aparelhos do tipo e em televisores. Nenhum equipamento da empresa, que tem um modelo parecido com o do Android, aparece entre os mais vendidos. “Aparelhos baseados na plataforma Google TV tiveram pouco sucesso comercial até agora”, disse Raybun. “Nossas estimativas são de menos de 1 milhão de equipamentos instalados, dos quais o líder é o Revue, da Logitech, que parou de ser produzido.”