Apple tem recorde em pré-encomendas do novo iPad - Link - Estadão

Tempo de espera para o envio do tablet está entre duas e três semanas, diz pesquisa

SÃO PAULO – A Apple está registrando pré-encomendas recordes para a nova versão do iPad, e o tempo de espera para o envio do tablet agora está entre duas e três semanas, de acordo com analistas da Cannacord Genuity, que calculam que a companhia venderá 65,6 milhões de iPads este ano.

Com tela de 2048 x 1536 pixels, novo iPad tem resolução melhor que HDTVs. FOTO: Reuters

Na semana passada, Tim Cook, presidente-executivo da Apple, apresentou a terceira versão do iPad, disponível para pré-encomenda a partir da quarta-feira, 14, e com chegada às lojas marcada para esta sexta-feira.

“Nossas verificações determinam pré-encomendas recordes e espera de entre duas e três semanas pelo novo iPad, e portanto antecipamos um lançamento recorde para o iPad neste final de semana”, disseram os analistas T, Michael Walkley e Matthew Ramsay.

Eles elevaram sua projeção de volume de vendas do iPad de 55,9 milhões para 65,6 milhões de unidades em 2012, e de 79,7 milhões para 90,6 milhões em 2013, acrescentando que os rivais devem encontrar dificuldade para apresentar produtos competitivos pelos dois próximos trimestres.

Os analistas elevaram sua meta de preços para as ações da Apple de US$ 665 para US$ 710, e mantiveram sua recomendação de compra.

O preço que a Apple determinou para o novo iPad ajudará a empresa a manter uma fatia dominante no mercado de tablets em expansão, e a penetrar segmentos como o de empresas e educação, disseram os analistas.

“Embora a Samsung pareça ter o produto Android mais competitivo, consideramos que o Windows 8 seja a ameaça mais séria em longo prazo à fatia de mercado dominante do Apple iPad que os tablets Android”, afirmaram.

