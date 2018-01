Apple tira iPad 2 de linha, iPad 4 retorna em versão atualizada - Link - Estadão

BANGALORE – A Apple disse que vai oferecer uma versão atualizada do tablet iPad 4 em substituição ao iPad 2 pelo mesmo preço, além de ter lançado uma versão do iPhone 5C mais barata e de menor capacidade de armazenamento na Austrália, China e em alguns países europeus.

O iPad 4 está disponível a US$ 399 dólares para o modelo Wi-Fi de 16 gigabytes, e US$ 529 para o modelo de Wi-Fi de 16 GB em vendas com contrato de operadoras nos EUA.

O tablet de quarta geração da Apple tem uma tela Retina de 9,7 polegadas e suporta operadoras de 4G em mundo todo, foi lançado em 2012, enquanto o iPad 2 foi lançado em 2011.

A Apple descontinuou o iPad 4 no ano passado quando lançou o seu tablet carro-chefe atual, o Air. A empresa reduziu o preço do iPad 2 para US$ 399 em 2012.

/ REUTERS