Apple trabalha com celebridades para investigar vazamento de fotos - Link - Estadão

Atriz Jennifer Lawrence (‘Jogos Vorazes’) está entre as afetadas pelo vazamento. FOTO: Reuters Atriz Jennifer Lawrence (‘Jogos Vorazes’) está entre as afetadas pelo vazamento. FOTO: Reuters

*Atualizado às 16h35

SÃO PAULO – A Apple está trabalhando diretamente com as celebridades que tiveram fotos íntimas roubadas do serviço de nuvem da empresa e divulgadas na web.

Segundo o Mashable, para a investigação, a empresa teria pedido informações de login para poder acessar o iCloud de cada uma. Sem tais informações, segundo o site, a Apple teria acesso limitado, já que as senhas dos usuários são criptografadas.

A Apple disse nesta terça-feira, 2, que as contas afetadas foram apenas as das celebridades, tomadas como alvos pelos criminosos. “Nenhum dos casos resultaram em brechas nos sistemas da Apple, incluindo o iCloud ou o Find my iPhone. Continuamos a trabalhar com as autoridades para identificarmos os criminosos envolvidos”, disse uma porta-voz.

Além da Apple, a polícia federal americana (FBI) anunciou já estar empenhada nas investigações.

“O FBI está ciente das alegações sobre invasão de computadores e da divulgação ilegal do material envolvendo personalidades conhecidas e está cuidando do caso”, disse a agência em nota ao Mashable.

Vazamento

Na última semana, fotos de atrizes e modelos como Jennifer Lawrence (Jogos Vorazes), Mary E. Winstead (Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros), Kaley Cuoco (Big Bang Theory), Kristen Ritter (Breaking Bad, Gossip Girl) e Selena Gomez, foram publicadas no 4Chan e no serviço de compartilhamento de imagens AnonIB por usuários anônimos.

De acordo com o site The Hollywood Reporter, os representantes da atriz Jennifer Lawrence (vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2013), depois de confirmarem a autenticidade das fotos, disseram que “isso é uma flagrante violação de privacidade. As autoridades foram contactadas e irão processar qualquer um que divulgar as fotos roubadas”.

O advogado da modelo Kate Upton descreveu o incidente como uma “violação ultrajante”, em um comunicado. “Nós pretendemos perseguir quem divulgar ou duplicar essas imagens obtidas ilegalmente até o final”, acrescentou, de acordo com o site.

Outras celebridades também usaram o Twitter para se manifestar sobre o assunto. A atriz Mary Elizabeth Winstead ironizou: “Para aqueles olhando para as fotos que eu tirei com meu marido anos atrás na privacidade da nossa casa, espero que se sintam muito bem”.