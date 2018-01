Apple transmite evento sobre novos iPad e iMac no dia 16 - Link - Estadão

‘Já faz bastante tempo’: Apple enviou convite à imprensa para evento no dia 16. ‘Já faz bastante tempo’: Apple enviou convite à imprensa para evento no dia 16.

SÃO FRANCISCO – A Apple confirmou que realizará um evento para a imprensa no próximo dia 16, mas sem dar detalhes do tema, apesar de a imprensa especializada especular que serão apresentadas novidades para o iPad, novos modelos iMac e ainda o sistema operacional OS X Yosemite. A empresa anunciou também que fará transmissão ao vivo para usuários Mac, iPhone ou iPad por meio do Safari.

A companhia enviou um convite à imprensa que diz apenas “It’s been too long” (“Já faz bastante tempo”), interpretado por alguns veículos como uma alusão ao ano que se passou desde o lançamento dos últimos iPads.

O anúncio foi feito apenas um mês depois de a Apple lançar os novos modelos de iPhone, 6 e 6 Plus, e seu primeiro relógio, Apple Watch, durante um evento em 9 de setembro.

Os analistas esperam que a Apple fale também, durante o ato do próximo quinta-feira, sobre a última versão de seu sistema operacional, iOS 8, e do sistema de pagamentos eletrônicos Apple Pay.

Em outubro do ano passado a Apple apresentou o iPad Air e o iPad Mini com tela de retina.