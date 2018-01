Apple TV ganha processador de iPhone - Link - Estadão

Com a aproximação do lançamento da Google TV, prevista para a primavera (outono nos Estados Unidos), a Apple finalmente resolveu se movimentar em favor de um de seus produtos mais ignorados: a Apple TV.

O aparelho lançado em 2007 funciona como uma set-top box para TVs, executando arquivos via streaming de computadores em rede, ou reproduzindo conteúdo baixado diretamente do iTunes.

O set-top box da Apple deve ser relançado em nova versão, sob o nome de iTV, na mesma época em que outros aparelhos concorrentes — além do Google, o site Boxee também busca espaço no segmento de entretenimento doméstico, segundo informa o site Venture Beat.

No entanto, por utilizar hardware mais próximo ao do iPhone, o iTV ainda não deve contar com suporte a vídeos em alta definição (1080p) — seu provável processador, chamado A4, garante apenas a qualidade da reprodução em vídeos de até 720p.