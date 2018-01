Apple ultrapassa RIM nos Estados Unidos - Link - Estadão

Desenvolvedora do iOS assume o segundo lugar no ranking de plataformas mais usadas em smartphones nos EUA; Android segue em primeiro

A Apple ultrapassou a RIM e se tornou a segunda plataforma para smartphones mais usada nos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa da comScore divulgada na quarta-feira, 6. Entre fevereiro e março deste ano, a empresa de Steve Jobs cresceu 1,4 pontos percentuais e atingiu 26,6% de participação de mercado.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A plataforma Android também ganhou usuários durante o período, crescendo 5,1% até chegar a 38,1% dos smartphones. Com esse desempenho, o sistema operacional do Google se mantém no primeiro lugar do mercado norte-americano.

Todas as demais plataformas perderam espaço. A RIM foi a empresa que apresentou maior queda, 4,2%. A fabricante do BlackBerry vem sistematicamente perdendo espaço nos Estados Unidos e tem apostado em outros mercados para manter seus ganhos. Os sistemas da Microsoft e da Palm caíram 1,9 e 0,4 pontos percentuais, respectivamente.

Se no campo de software foi o Android que apresentou a maior crescimento, no mercado de hardware foi a Apple que mais cresceu (1,2 pontos), atingindo 8,7% das vendas de smartphones no final de maio. A Samsung, líder de mercado, se manteve na posição com os mesmos 24,8%.

A pesquisa também analisou as principais atividades dos americanos em seus smartphones. Segundo o estudo, 69,5% deles enviam mensagens de texto, 38,3% usam o navegador para acessar a internet e 36,6% mexem em aplicativos baixados.