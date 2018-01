Apple vai reembolsar usuários na Austrália - Link - Estadão

Empresa foi acusada de propaganda enganosa por não alertar consumidores que novo iPad não se conecta à rede 4G do país

Australianos fizeram fila para comprar a nova geração do tablet. FOTO: Tim Wimborne/Reuters

MELBOURNE – A Apple enviará um email a todos os compradores da mais recente versão do iPad na Austrália para oferecer um reembolso, afirmou um advogado da companhia nesta quarta-feira, 28, após o órgão regulador daquele país ter acusado a empresa de propaganda enganosa quanto a uma característica fundamental do produto.

A Comissão Australiana de Concorrência e Consumo (ACCC, na sigla em inglês) entrou com uma ação para garantir que a Apple alerte os consumidores de que o iPad de terceira geração não pode ser conectado a redes móveis 4G na Austrália por incompatibilidade técnica.

A Apple concordou em divulgar avisos de que o novo iPad “não é compatível com as atuais redes australianas 4G LTE e WiMAX” ao longo da próxima semana.

De acordo com documentos do processo, a comissão alega que a Apple anunciou que “o iPad com WiFi pode, utilizando um chip, se conectar a redes móveis 4G na Austrália, o que não é possível”.

A Apple “parece aceitar que há uma falta de compatibilidade”, disse Colin Golvan, conselheiro sênior da comissão australiana. “Ela tem sido completamente indiferente ao mercado australiano”.

O julgamento está previsto para 2 de maio, após audiência agendada para 16 de abril.

