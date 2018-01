Apple vê mercado de TV com interesse; diz CEO - Link - Estadão

Em entrevista, o CEO da Apple pós Steve Jobs não comenta rumores sobre televisão da Apple, mas garante interesse

O CEO da Apple, Tim Cook. FOTO: Reprodução/D10

RANCHOS PALOS VERDES, California – O presidente executivo da Apple, Tim Cook, afirmou que a tecnologia para televisões era de “grande interesse”, mas ressaltou que os esforços da empresa evoluíram gradualmente em meio às especulações de que o fabricante do iPad e do iPhone está a ponto de apresentar uma “iTV revolucionária”.

Em uma de suas entrevistas mais reveladoras desde que assumiu o cargo de mando na empresa mais valiosa do mundo, Cook disse que espera ver algum dia os produtos Apple sendo fabricados nos Estados Unidos e explicou como será seu mandato na empresa que carrega há tempos uma relação com seu fundador, já falecido, Steve Jobs.

“Outra coisa que Steve nos ensinou é a de não ficarmos centrados no passado”, disse Cook na conferência anual do AllThingsDigital, um encontro de executivos de tecnologia em Rancho Palos Verdes, na California.

Especialistas e executivos do setor dizem que a Apple pode lançar um dispositivo baseado em uma televisão entre 2012 e 2013, que teria o potencial de sacudir a indústria televisiva de conteúdo e distribuição da mesma forma que o iPod e o iPhone mexeram com a música e com a telefonia móvel.

Cook, no entanto, evitou tecer comentários diretos sobre o assunto.

“Trata-se de uma área de intenso interesse para nós”, disse Cook. “Vamos continuar puxando o fio e ver onde chegamos”, disse.

Quando perguntado se a Apple fabricaria um televisor, Cook se recusou a responder. A Apple já vende um decodificar (set-top box) a US$ 99 chamado Apple TV que conta com Netflix e outros serviços de conteúdos com filme e séries.

A empresa tem uma boa relação com donos de conteúdo e não vê a necessidade de ter seu próprio negócio nesse setor (de produção de conteúdo), segundo Cook, que relatou ter se reunido com várias pessoas dessa indústria recentemente.

Veja o vídeo com a entrevista completa aqui.

