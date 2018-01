Apple vende 9 milhões de iPhones em 3 dias - Link - Estadão

Número supera estatísticas de lançamento do iPhone 5; iPhone 5S vendeu acima do esperado, apesar de preço mais alto

SÃO PAULO – A Apple anunciou nesta segunda-feira que vendeu 9 milhões de unidades dos novos modelos do iPhone, 5S e 5C, nos primeiros três dias após o lançamento dos aparelhos. As ações da empresa avançaram após o anúncio.

A demanda pelo iPhone 5S excedeu a oferta inicial e muitas encomendas feitas online devem ser despachadas nos próximos dias, informou a companhia em comunicado.

As vendas ultrapassaram de longe os números apresentados em setembro do ano passado, quando a Apple lançou o iPhone 5, vendendo mais de 5 milhões de aparelhos nos primeiros três dias após seu lançamento.

Na sexta-feira, longas filas se formaram fora das lojas da empresa em Tóquio, Nova York, São Francisco e outras cidades para a compra do novo smartphone topo de linha da Apple, o 5S, e a versão mais barata 5C. Foi a primeira vez que a Apple lançou dois modelos de iPhone ao mesmo tempo.

A Apple não revelou as vendas separadas para cada um dos modelos.

A empresa também disse em um documento apresentado ao regulador do mercado norte-americano que espera que a receita total para o quarto trimestre fiscal fique perto do ponto mais alto do intervalo estimado anteriormente, entre 34 a 37 bilhões de dólares.

/ REUTERS