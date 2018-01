Apple volta a liderar ranking de fabricantes - Link - Estadão

Participação da marca no mercado de smartphones aumentou para 38,9%, ante 21,3% da rival Samsung

SÃO PAULO – Pela segunda vez seguida a Apple volta a liderar a lista de aparelhos mais vendidos nos Estados Unidos à frente da sul-coreana Samsung.

Levantamento da ComScore mostra que no período de novembro de 2012 a fevereiro de 2013, a participação da Apple no mercado cresceu 3,9%, registrando um total de 38,9%. Já a Samsung teve alta de 1% no período, com uma fatia de 21,3% do mercado. Na sequência aparecem a HTC (9,3%), Motorola (8,4%) e LG (6,8%).

O resultado mostra que o iPhone 5 continua sendo bem recebido nos Estados Unidos, garantindo a liderança da empresa no segmento de smartphones.

O uso do sistema operacional iOS também cresceu. Foram 8,9 milhões de novos usuários de novembro de 2012 a fevereiro de 2013, aumentando a participação de 35% para 38,9% .

A plataforma Android segue como líder, com 51,7% do mercado, apesar de ter registrado queda de 2% no período.

Na sequência estão os sistemas da Blackberry (5,4%), Microsoft (3,2%) e Symbian (0,5%).