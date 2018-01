Apple volta a processar Samsung por patente - Link - Estadão

??? A empresa de Jobs volta a alegar judicialmente que a Samsung estaria copiando seus produtos

SEUL – A Apple entrou com uma ação na Coreia do Sul, alegando que a Samsung Electronics infringiu diversas patentes, na mais recente disputa entre ambas empresas envolvendo smartphones e tablets.

O processo ocorre após a Samsung entrar com ações de patente na Coreia do Sul, Japão e Alemanha em abril contra a fabricante do iPhone e iPad, depois que a Apple alegou que a linha Galaxy, da Samsung, era uma cópia de seus produtos.

Companhias de tecnologia estão presas a uma rede de processos enquanto tentam proteger suas ações no aquecido mercado de tablets e smartphones.

Na semana passada, um advogado da Apple disse que executivos “de alto escalão” de ambas empresas estavam em conversações quanto a processos envolvendo patentes.

Um porta-voz da Apple Korea se recusou a comentar o processo e reiterou a instância anterior da companhia.

“Não é coincidência que os mais recentes produtos da Samsung se pareçam com o iPhone e o iPad desde o formato do equipamento até a interface e a embalagem”, disse ele.

No processo anterior conta a Apple, a Samsung afirmou estar buscando compensação pela quebra de patentes.

/ Hyunjoo Jin (REUTERS)

