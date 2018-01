Apple Watch chega a lojas físicas e mais sete países no fim do mês - Link - Estadão

REUTERS

A Apple informou que modelos de seu relógio chegarão à sua rede de lojas físicas em 26 de junho, nos nove países onde foi lançado. Na mesma data, o produto chegará a mais sete mercados: Itália, México, Espanha, Coreia do Sul, Cingapura, Suíça e Taiwan.

O relógio está atualmente disponível nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Hong Kong, Japão e Reino Unido.

O lançamento está em exposição em lojas da Apple pelo mundo desde o dia 10 de abril, quando ficou disponível para pré-venda na internet e em butiques de moda descoladas em Paris, Londres e Tóquio.

A Apple tem orientado as pessoas a fazer sua encomenda online, evitando as longas filas na frente de suas lojas, que têm sido a regra em lançamentos de seus produtos.

“Acreditamos que tornar o Apple Watch disponível para que clientes o comprem em uma unidade de varejo da Apple deve aumentar os volumes de vendas”, afirmaram analistas da Cantor Fitzgerald, em nota.

A companhia declarou que todos os pedidos feitos em maio, com exceção de um modelo, seriam enviados a clientes dentro de duas semanas.

Sucesso

“A resposta ao Apple Watch ultrapassou todas as nossas expectativas”, declarou Jeff Williams, vice-presidente sênior de operações. “Também estamos progredindo bastante com o estoque de pedidos do Apple Watch.”

A empresa não deu números de vendas para o relógio desde que começou a aceitar pedidos, mas disse repetidas vezes que a demanda vinha superando a oferta.

“Acreditamos que a empresa fez progresso significativo na redução de seu estoque à medida que a produção se intensifica”, afirmou um analista da consultoria S&P Capital IQ via e-mail.

Remessas de pelo menos 30 milhões de relógios para o ano que vem são plausíveis, disse o analista.

Além das lojas online, consumidores nesses países também poderão comprar os relógios em lojas oficiais da Apple e em alguns revendedores autorizados.