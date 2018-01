Apple x Adobe - Link - Estadão

Foi assim que Steve Jobs jogou ainda mais lenha na fogueira da disputa entre Apple e Adobe. A rusga entre as empresas começou em 2007, com o lançamento do iPhone: o smartphone simplesmente não rodava nada em Flash (sistema no qual rodam 75% dos vídeos online).

Mas a briga piorou no início deste ano, quando a Apple lançou o tablet iPad. O aparelho também não é compatível com o Flash e Jobs disse ao mundo todo: “O Flash dá muitos problemas e todos vão migrar para o HTML5. A Adobe tem potencial para fazer coisas boas, mas é preguiçosa”.

A briga prejudica os consumidores que se veem privados ou do Flash ou do iPhone/iPad. Jobs garante que os donos de produtos Apple não sentem falta do Flash. Bobagem. Ele próprio sentiu na pele, na apresentação do iPad em janeiro, o que já aconteceu a todo os donos de iPhones: foi acessar um site e deu de cara com o quadrado que simboliza que ali há um conteúdo em Flash que não pode ser visualizado.

Por outro lado, especialistas concordam que o Flash deixa a web mais lenta e que o HTML5 é o futuro (inclusive a Microsoft). Quem ganha essa guerra? Jobs ou Shantanu Narayen, presidente da Adobe, que respondeu a Jobs através do Wall Street Journal? Veja como foi a troca de farpas.

O motivo

Steve Jobs: “São questões estritamente tecnológicas.”

Shantanu Narayen: “Não tem nada a ver com tecnologia.”

Aberto x fechado

Steve Jobs: “Os sistemas operacionais de iPhone, iPad e iPod são fechados. Todo o resto não, pois acreditamos que os softwares na web devem ser abertos. Por isso a Apple optou em usar o HTML5, CSS e o JavaScript – todos sistemas abertos.”

Shantanu Narayen: “(Ri ao ser questionado sobre o Flash ser fechado) É divertido. O Flash é uma especificação aberta.”

Principal problema nos Macs

Steve Jobs: “Nós sabemos que o Flash é a causa número um nos problemas em Macs.”

Shantanu Narayen: “Se o Flash é a razão número um por que os Macs travam, do que não estou ciente, isso tem muito a ver com o sistema operacional da Apple.”

Real motivo

Steve Jobs: “A Adobe também quer que os desenvolvedores adotem o Flash para criar aplicativos que rodem nos nossos aparelhos. Um terceiro elemento se impondo entre a plataforma e o desenvolvedor gera aplicativos de baixa qualidade, sabemos isso devido a uma dura experiência.”

Shantanu Narayen: “Nosso software de aplicativos, o Creative Suit, permite que os desenvolvedores façam aplicativos no mesmo molde para várias plataformas. A Apple queria exclusividade, o que geraria trabalho em dobro para os desenvolvedores: um aplicativo pra todas as outras plataformas e outro para a Apple.”

Bateria

Steve Jobs: “A diferença de vídeos que rodam em HTML5 e vídeos antigos que rodam em Flash: no iPhone podem ser vistas 10 horas seguidas de vídeos no primeiro caso; no segundo, menos de 5 horas.”

Shantanu Narayen: “Isso é falso.”