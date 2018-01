Apps da semana - 10/6/2013 - Link - Estadão

Confira os apps da semana:

100 cameras in 1

(iOS, US$ 2.99; só iPad, US$ 1.99 )

Este é o app com o maior número de efeitos de fotografia de toda a App Store. Tire fotos (nos iPads 2 e 3) ou aplique os efeitos nas imagens da galeria, e exporte para redes sociais, incluindo o Instagram. Para visualizar os efeitos, basta rolar a foto para a direita. Eles também podem ser combinados em uma única imagem.

AutomateIt

(Android, R$ 4,42)

Automatize todas as tarefas de seu smartphone. Economize bateria desligando o Wi-Fi automaticamente em horários ou locais em que você não usa; silencie o celular sozinho, à noite, e retome o volume pela manhã; coloque-o em modo silencioso em reuniões; programe um volume para o uso do fone de ouvido, etc.

LookAround

(Windows Phone, grátis)

Este aplicativo localiza, em uma base de dados própria, as fotos tiradas perto do local onde você está e aplica as imagens automaticamente no fundo de tela do Windows Phone. Ou, então, dá para se divertir apenas vendo as imagens de lugares próximos e, quem sabe, descobrir novos locais de interesse ao redor.

