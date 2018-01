Apps da semana - 3/6/2013 - Link - Estadão

Confira os aplicativos da semana:

Appediatra

(iOS, gratuito)

Neste app, Sussu, um bichinho amarelo, estimula a criançada a fazer os exames mais comuns nos consultórios de pediatria: auscultação; exames de ouvido e de garganta; medição de peso e altura. Basta mostrar que Sussu faz todos os exames com tranquilidade e estimular a criança a fazer o mesmo.

BatteryGuru

(Android, gratuito)

App que aprende como você usa seu smartphone. Ele traça seu perfil de uso e, depois de uns dias, passa a agir sozinho, cortando processos e conexões desnecessárias, sem comprometer o desempenho do celular, aumentando o tempo entre recargas e a vida útil da bateria.

Reverse

(iOS, US$ 0,99)

Este aplicativo brasileiro reproduz de trás para frente as músicas e outros sons da biblioteca do celular. Divirta-se descobrindo acordes ocultos e mensagens subliminares nas canções, técnica conhecida como backmasking – usada, por exemplo, pelos Beatles no álbum Revolver, de 1966.

