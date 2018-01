Apps da semana - 5/8/2013 - Link - Estadão

Swipes (iOS, gratuito)

Recém-lançado, o aplicativo de ‘to-dos’ (lista de coisas para fazer) se diferencia pela maneira de organizar tarefas. Ele separa compromissos em períodos do dia – à tarde, à noite, tarde da noite, amanhã ou na semana que vem, por exemplo. Tem também um campo para compromissos sem data específica. Separa tarefas por palavras-chave (tags) e permite incluir alarmes e lembretes.

VidTrim Pro (Android, R$ 4,52)

Poderoso editor e organizador de vídeo. Inclui recursos de corte, molduras e efeitos. Entre eles, os destaques vão para B/W (preto e branco), pixelate, glow (aumento de brilho), negativo e outros. Permite isolar qualquer quadro do vídeo e salvá-lo como fotografia. Também dá para pegar o áudio de qualquer clipe e transformá-lo em um MP3. Ainda tem integração completa com redes sociais.

Snap! (BlackBerry 10, R$ 1,99)

Snap é um aplicativo de fotografia acionado por som, com capacidade para fotografar com as câmeras traseira ou dianteira. Pode ser programado para ser acionado com diversos tipos de sons – risadas, palmas ou palavras específicas. É possível programar a intensidade do som para o disparo da foto. Ainda faz fotos com um ‘timer’ e funciona como um app de câmera tradicional.

