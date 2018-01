Apps de vídeo; foto e música são os que mais crescem - Link - Estadão

Estudo mostra que apps de imagem cresceram 89% em seis meses; os de música vieram em segundo, com 72%

SÃO PAULO – Vídeos, fotos e música. Essas são as categorias de apps que mais cresceram nos últimos meses, segundo estudo da Flurry Analytics.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

No período entre outubro de 2011 e março de 2012, apps de fotos e vídeo cresceram 89%. Música foi a segunda categoria, com um crescimento de 72%.

É uma mudança significativa em um mercado outrora dominado por games e redes sociais. Segundo a Flurry, parte dessa mudança se deve à popularização de câmeras e internet móvel de alta velocidade.

A empresa analisou oito milhões de usuários de aplicativos móveis (para celulares e tablets). Foi analisado o tempo gasto pelos usuários nesses apps. Em média, as pessoas gastaram 231 minutos por mês em aplicativos de foto e vídeo. Em julho de 2011, para se ter uma ideia, foram apenas 87 minutos. Foi um crescimento de 166%.

Segundo a análise, apps como Viddy e SocialCam impulsionaram a procura por apps de vídeos. E a empresa cogita uma hipótese: o YouTube pode estar ameaçado. Nos últimos meses, aumentou muito o acesso a apps de vídeo – enquanto isso, os sites do Google tiveram uma ligeira queda na audiência. As pessoas estão preferindo acessar conteúdo via apps do que pela web? É cedo para dizer. Mas os números sugerem (veja abaixo).