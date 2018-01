Apps devidamente classificados - Link - Estadão

Em poucas semanas, todos os aplicativos presentes na Android Market terão classificação etária de acordo com seu conteúdo (assim como já acontece com games, filmes e programas de TV). A determinação é do Google e deve ser colocada em prática muito em breve, juntamente com o Gingerbread, a nova atualização do sistema operacional Android.

O sistema de classificação de aplicativos já existe na App Store, da Apple, desde o lançamento do iPhone 3.0. Quanto ao Android, os desenvolvedores que não atualizarem seus apps com a devida classificação verão os aplicativos serem recomendados automaticamente para o público “Maduro”, o nível mais restritivo. Abaixo dele vem para “Adolescentes”, “Pré-adolescentes” e “Livre”.