Apps para incluir o nono dígito na agenda - Link - Estadão

SÃO PAULO - Os números de celulares de São Paulo e de mais 63 cidades da região metropolitana que também usam o código 11 ganharão o número 9 à esquerda neste domingo, 29. A discagem, no caso de quem liga fora do Estado de São Paulo, por exemplo, fica assim: 0 + operadora + 11 + 9 + XXXX-XXXX.

Haverá ainda um tempo de adaptação com tolerância a discagens com oito dígitos e interceptações com avisos de operadoras. Porém, uma hora ou outra, não haverá como escapar — será necessário atualizar a agenda de contatos.

No entanto, tal mudança não precisa ser feita manualmente por quem possui um smartphone. Existem aplicativos que podem ajudar o usuário nessa tarefa. Veja abaixo algumas opções, testadas pelo Link e pelo Radar Tecnológico, e escolha a que considerar melhor para você:

SP +9

Para iOS (US$ 0,99)

Logo ao iniciar o aplicativo, aparecem explicações prévias sobre cada função disposta na tela, que é bem organizada e funcional. O app mostra uma contagem regressiva para a data da mudança, além do número total de contatos (incluindo e-mails cadastrados) e telefones do usuário. São alterados todos os números da área 11, mesmo os não que não contam com o DDD 11 (desde que o usuário tenha identificado o seu próprio DDD como 11, respondendo a pergunta que aparece antes da alteração). Na mudança, rápida, os contatos são duplicados: os números com o nono dígito aparecem numa nova aba, “SP +9″. O aplicativo indica quantos números foram atualizados. Após o processo, o usuário pode twittar sobre a atualização e o app. É possível reverter a operação com facilidade.

9º Dígito

Para iOS (US$ 0,99) e Android (R$2)

Na tela inicial, o app informa a quantidade de telefones do usuário, quantos estão sem DDD e sem padronização. Antes de fazer a alteração, é possível ver uma prévia de como os números vão ficar, além de desmarcar algum contato que deseje, deixando-o de fora da atualização. Há opção de agendar a alteração para 29 de julho, dia em que a medida efetivamente entra em vigor. A mudança – que demora um pouco mais do que em outros apps, mas ainda assim rápida – é realizada no próprio número do contato, sem a duplicação. Após o processo, o aplicativo indica quantos números foram alterados, além de uma estimativa de quanto tempo a operação economiza ao usuário (se este tivesse que executar a tarefa manualmente). Para reverter a operação, o usuário deve retornar à tela inicial e apertar o botão “Desfazer”, no canto superior esquerdo, que retoma o backup inicial de contatos. É possível compartilhar a atualização no Twitter e Facebook, sincronizando o app com as contas.

Além de inserir o nono dígito, o aplicativo possibilita, caso o usuário deseje, a padronização de seus contatos nas seguintes formas: 0 (DDD), +55 (DDD) ou oXX (DDD) — neste caso, o usuário pode selecionar a operadora de preferência e já deixá-la registrada na numeração de todos os contatos da agenda.

Atenção: celulares iniciados com 5 (que iniciam números fixos e móveis) não foram alterados em teste realizado pelo Link. Logo, caso o usuário tenha em sua agenda celulares com esse padrão, deverá atualizá-los manualmente.

Novo número SP

Para Android. Gratuito.

O aplicativo busca na sua agenda de contatos os números de celulares salvos com o DDD 11 e acrescenta um 9 à frente do número local. Há a opção de adicionar o dígito 9 também a telefones salvos sem o DDD. Para isso, marque o campo “trocar números salvos sem DDD”. O aplicativo faz um alerta: “Alguns números de celular começam com o dígito 5, do mesmo modo que alguns números fixos”. Antes de modificar os contatos, verifique se nenhum número fixo foi incluído na lista, pois eles não participarão da mudança (a chegada do dígito 9 só vale para telefones móveis; nada acontece com os fixos). É possível ver uma prévia dos números que serão alterados, o que dá controle ao usuário que quer checar onde o novo dígito está entrando. O aplicativo mostra o modo como estão os números hoje e como ficarão com o nono dígito.

Caso veja que haverá mudança em um número fixo, por exemplo, basta desmarcar a caixa de seleção que aparece à frente do número, excluindo-o da alteração geral. Após alterar os contatos, é possível retornar aos números antigos clicando em “restaurar contatos”. Durante o teste, as alterações não duraram nem 1 minuto.

Atenção: caso tenha optado por colocar o 9 à frente de todos os números de celular (com DDD 11 ou sem DDD), pense se há telefones de amigos de outro Estado que você salvou sem o DDD.

9 Dígitos

Para iOS (US$0,99)

O app estava com um bug, fechando logo no início. O problema, no entanto, foi corrigido e ele já funciona normalmente. O usuário deverá clicar em “Iniciar análise” e, posteriormente, informar se seu DDD é ou não 11. A seguir, o app informa quantos celulares necessitam do acréscimo do nono dígito. Uma vantagem do aplicativo é a aba “Outros números”, na qual aparece uma lista com seus telefones fixos, com outro DDD, números de rádio (como Nextel, que não fazem parte da mudança e deverão continuar com oito dígitos) e “números não reconhecidos” (que podem ser números internacionais, por exemplo), possibilitando que o usuário cheque o que permanecerá igual após o processo. Em “detalhamento”, é possível ver quais celulares serão atualizados, porém não se pode desmarcar uma opção – vale, então, ficar de olho nos números iniciados com 5, que podem ser tanto de números fixos quanto móveis.

A atualização é rápida: o nono dígito é acrescentado sem duplicar os contatos. Para fazer o processo de reversão, deve-se clicar em “celulares com 9 dígitos”, o que abrirá uma lista com todas as alterações efetuadas. Basta clicar em “Restaurar os oito dígitos” e, rapidamente, os números antigos voltarão ao normal. Não é possível marcar um contato para ser alterado ou permanecer igual; logo, novamente, deve-se prestar atenção nos números com 5 e, se necessário, efetuar a mudança manualmente. O app ainda permite agendar a mudança dos contatos para o dia 29 de julho.

9d+

Para Android. Gratuito.

Para adicionar o nono dígito aos contatos, o usuário deve apertar o botão “atualizar”. É possível optar pelo acréscimo do nono dígito aos números sem o DDD identificado. Os contatos não são removidos. Eles são duplicados em nova aba com o identificador “9d+”. Por exemplo: abaixo do número 8XXX-XXXX, é acrescentado o 98XXX-XXXX, identificado com o ícone 9d+. No entanto, o app não mostra uma prévia dos contatos que serão alterados. O usuário, portanto, tem menos controle em relação à escolha dos números em que quer o nono dígito. A partir de 29 de julho, o app dará a opção de excluir os contatos originais (os com oito dígitos). Os números criados pelo aplicativo podem ser removidos normalmente ao pressionar “apagar”.

Nono Dígito SP

Para iOS e Android. Gratuito.

O aplicativo dá a opção de atualizar contatos sem DDD (indicado para quem possuir DDD 11) ou apenas aqueles que estiverem com o DDD indicado – no caso, o 11. Na mudança, os contatos não são duplicados. Logo após a operação, é possível visualizar as alterações. Caso queira, o usuário pode desfazer a operação em todos ou indicar apenas aqueles que deseje reverter para o número antigo. No entanto, só é possível fazer a reversão logo após a mudança, quando aparecem os contatos alterados, juntamente com a opção “desfazer”. Logo, se o usuário sair do aplicativo ou fechá-lo ainda que sem querer para realizar outra tarefa, não será mais possível recuperar os números antigos mesmo retornando posteriormente ao app.

Dígito 9

Para iOS (US$ 0,99) e Android (R$ 2)

Ao iniciar, o usuário precisa responder se seu DDD é 11 ou não – se sim, serão atualizados mesmo os contatos que não tiverem o DDD indicado. Após a mudança, rápida, aparece a lista dos contatos alterados e quanto tempo a operação levou. É possível reverter a operação facilmente, removendo o 9 inclusive se este foi acrescentado por outro aplicativo – o que a maioria não faz. No entanto, em avaliações na App Store, usuários reclamaram que números iniciados com 7 e 8 não eram atualizados. No teste feito pelo Link, números iniciados com 7 não foram alterados.

Novo Dígito SP

Para iOS. Gratuito até 31/07. Depois, custará US$ 0,99

O app atualiza rapidamente todos os números da área 11, duplicando-os; o novo número aparece com a aba “mobile +9″. É possível reverter a mudança e retornar ao número antigo clicando em “restaurar backup”. Formatos de DDD e operadora são preservados. Após a operação, o usuário pode compartilhar seu novo número no Facebook.

9Plus

Para Android. Gratuito.

Segue a mesma lógica dos outros. Mas o menu não é tão intuitivo. A opção que leva o usuário a alterar os números – “contatos afetados” – é a quarta da lista de recursos. A vantagem é que, se o usuário desejar, pode programar a alteração automática para o dia 29 de julho e programar um lembrete para o dia anterior, avisando que no dia seguinte o 9 aparecerá à frente dos números de celulares. É possível ver os contatos que serão alterados e na mesma hora adicionar o 9 em todos. Mas a desvantagem é que não existe a opção de excluir os números que você não quer que sejam atualizados. É possível apagar o nono dígito de todos os contatos, retornando aos originais. Também é possível alterar automaticamente os números de celulares salvos sem o DDD, o que é boa opção (e só) para quem tem apenas celulares de amigos da área 11 armazenados.

BR 9

Para iOS. Gratuito.

O aplicativo deixa muito a desejar. Apesar de atualizar os contatos da área 11 rapidamente com o nono dígito duplicando-os com a aba “mobile + BR 9″ e mostrando a quantidade de contatos alterados, não é possível fazer o processo de reversão. Além disso, se o usuário tentar atualizar os contatos novamente, talvez em uma tentativa de conseguir desfazer a alteração prévia, o app não identifica a operação já realizada e cria mais uma aba “mobile +BR 9″, idêntica à primeira.

Atualizado em 30/07/12

/Anna Carolina Papp e Nayara Fraga

—-

