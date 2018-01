Aprenda a identificar e proteger o seu console de videogame - Link - Estadão

A diferença entre as revisões de hardware pode ser facilmente verificada pelo conector da fonte do aparelho.

As fontes de primeira geração do Xbox 360 disponibilizavam 203 watts, enquanto a geração atual disponibiliza 120 watts.

O esquema de montagem dos componentes do mais novo modelo de Xbox 360 evita que o aparelho aqueça demais, pois além de esquentar menos, os pontos de estresse físico foram repensados para que a placa fique firme no lugar, sem excessos.

Essa redução na temperatura também é fruto da miniaturização ainda mais agressiva dos chips. Como os elétrons precisam se deslocam menos dentro do chip, menos energia é dispersada sob a forma de calor.

Caso seu Xbox 360 já esteja fora do período de garantia, é recomendável modificar sua ventoinha interna para que ela funcione mais rápido, refrigerando o console melhor.

É possível aumentar muito a velocidade da ventoinha, mas apenas técnicos especializados, com muita experiência na área, podem fazer o procedimento sem afetar demais a geração do ruído do videogame e, principalmente, sem causar problemas elétricos nos outros componentes do console. A ventoinha pode ser modificada para rodar a 12 volts, mas o recomendável é deixar a voltagem em no máximo 10 volts.

O único tipo de modificação recomendada pelos melhores técnicos do Brasil é a alteração de voltagem da ventoinha.

Para qualquer videogames de última geração ou aparelho de alta tecnologia funcionar bem, é fundamental que o local em que o aparelho fica seja arejado, para propiciar a troca de temperatura entre o aparelho e o ambiente. Espaços fechados, como estantes apertadas, impedem a refrigeração, o que causa acúmulo de energia térmica no aparelho, que passa a funcionar de forma errática, tem sua vida útil fortemente reduzida e inevitavelmente pára de funcionar antes do tempo.

No caso do PS3, um grande inimigo do console são os discos sujos. o Blu-ray demanda um foco muito mais preciso para leitura. Quando o disco tem borrões de sujeira ou marcas de dedos, o emissor de laser fica sobrecarregado tentando acessar as informações. Em pouco tempo, a unidade óptica do aparelho queima se não forem tomados os devidos cuidados, e só o seu conserto pode custar mais de R$ 800.

Qualquer disco óptico, CD, DVD ou Blu-ray, pode ser limpo com um pano macio, de preferência de microfibra. Se a sujeira for muito extrema, o disco pode ser limpo com água suavemente morna, a menos de 40º, e detergente neutro.

Antes de lavar o disco, veja se o rótulo pode ser molhado. Passe o dedo delicadamente pelo disco, em linha reta, do centro para a borda. Não faça movimentos circulares, pois isso pode riscar o disco e atrapalhar a leitura dos dados.

No caso do Wii, a maioria dos defeitos acontece pelo uso de jogos de regiões erradas. Um jogo europeu pode inutilizar um console americano. Jamais coloque jogos que não são da mesma região do seu aparelho, pois se o jogo trouxer uma atualização de software do Wii, o console tentará instalá-la e será inutilizado.

Enxague sob água corrente e deixe secar naturalmente, à sombra. Se ficar algum resquício de água, basta passar um pedaço limpo de microfibra no disco.

Para evitar que marcas de dedos apareçam, sempre manuseie o disco segurando pelas bordas ou colocando o dedo no centro dele.

Técnicos profissionais recomendam fortemente que qualquer console de última geração, Wii, Xbox 360 ou PS3, seja ligado a um no-break. Esse aparelho é normalmente usado para manter equipamentos funcionando em caso de falta de energia. No caso dos consoles, o no-break condiciona e purifica e energia elétrica, mantendo um fluxo constante, sem picos. Em caso de falta de energia na rede, o console pode ser desligado tranquilamente, evitando inclusive que HDs e memórias internas sejam corrompidos.