Arcades viram atração na área de games da Campus Party - Link - Estadão

Arcades viram atração na área de games da Campus Party

Com tantos games de última geração rolando na Campus Party, quem diria que um simples arcade faria tanto sucesso? Como eles estão em uma área aberta aos campuseiros, as filas são constantes. Frequentadores de todas as áreas resolvem passar para jogar clássicos como Samurai Showdown, Marvel VS Capcom, Street Fighter e outros títulos famosos.

21/01/2009 | 16h24

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo