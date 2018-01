Argentina terá internet de 100 giga - Link - Estadão

País será o primeiro da América do Sul a contar com essa velocidade de conexão

BUENOS AIRES – A Argentina se tornará o primeiro país sul-americano a contar com conexões de internet a cabo de 100 gigabits por segundo por meio da Cablevisión Argentina, anunciou nesta terça, 13, o fornecedor do serviço, a empresa franco-americana Alcatel-Lucent.

“A Cablevisión Argentina será o primeiro operador a cabo na América do Sul a utilizar uma avançada rede ótica que oferecerá serviços a uma velocidade de 100 giga por segundo”, informou a Alcatel-Lucent em comunicado.

O serviço permitirá “aumentar consideravelmente o rendimento e a velocidade do serviço para atender a demanda de vídeo, multimídia e aplicativos de internet de sua carteira de clientes”, afirmou o fornecedor, com sede em Paris.

“O rápido aumento de assinantes e do tráfego estava asfixiando a capacidade da fibra ótica da Cablevisión, que procurava uma solução para administrar o fluxo em expansão e reduzir a complexidade e o custo dos atuais serviços de alta qualidade”, acrescentou o comunicado.

O chefe de Engenharia da Cablevisión Argentina, Gabriel Carro, destacou que a empresa sul-americana deu um “grande passo” com esse contrato para oferecer uma “rede de alta flexibilidade e de futuro”.

