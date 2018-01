ARM revela projeto de chip para 'internet das coisas' - Link - Estadão

Empresa apresentou um projeto de chip de baixo consumo de energia para ser usado em eletrodomésticos

LONDRES – A projetista britânica ARM revelou nesta terça-feira, 13, um projeto de chip considerado pela empresa como o microprocessador de mais baixo consumo de energia, desenvolvido para ajudar aparelhos como refrigeradores, equipamentos médicos e parquímetros a se comunicarem com outros dispositivos.

A ARM, conhecida como criadora da tecnologia que aciona quase todos os smartphones e tablets do planeta, anunciou que seu novo design de 32 bits utiliza cerca de um terço da energia consumida por microcontroladores de 8 e 16 bits hoje disponíveis.

Microcontroladores de baixo custo já estão incorporados a milhões de aparelhos, a exemplo de eletrodomésticos, automóveis e brinquedos, nos quais monitoram e controlam o desempenho.

A adoção da tecnologia de 32 bits e baixo consumo de energia ajudará as máquinas a se comunicarem com outras máquinas, afirmou a ARM, definindo as fundações para a chamada “internet das coisas”, que conectará sem necessidade de fios aparelhos pouco parecidos aos computadores, tablets e smartphones atuais.

O novo processador Cortex M0+ já foi licenciado para as fabricantes de chips Freescale e NXP Semiconductor, anunciou a ARM na terça-feira.

Os microcontroladores são fonte de crescimento rápido de receita para a ARM. No quarto trimestre de 2011, 1 bilhão de chips baseados em seus projetos foram vendidos, 40% acima do total do período em 2010.

A ARM recebe royalties de 1% a 2% do valor de cada chip. Um microcontrolador baseado no novo projeto poderá ser vendido a um custo típico de cerca de US$ 0,20, informou a empresa.

A ARM compete no segmento de microcontroladores com empresas que incluem Renesas e Microchip Technology.

