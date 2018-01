Armada até os dentes"" - Link - Estadão

A Microsoft deixou claro nesta quinta-feira que ambiciona mais uma vez dominar o mundo digital, ao anunciar o plano de lançar softwares para tablets e smartphones visando competir com Apple e Google, que se destacam nas duas áreas.

Os tablets serão lançados assim que estiverem prontos, e os smartphones devem chegar às lojas ainda no outono do hemisfério norte, disse Steve Ballmer, CEO da Microsoft, lançando um teste decisivo na tentativa da Microsoft em tentar capturar a atenção de quem consome tecnologia.

“Estamos armados até os dentes”, metaforizou Ballmer no evento anual que a Microsoft faz para os analistas em sua sede, na cidade de Redmond, em Washington. “Nós vamos vender loucamente”, completou, confiante.

Com mais de 3 milhões de iPads vendidos desde o lançamento em abril, a Apple tem incomodado a Microsoft, que tem trabalhado com empresas como Acer, Toshiba e Dell para juntos desenvolverem tablets que rodem com o Windows.

“Agora é o momento de, junto a nossos parceiros que produzem hardware, nos esforçarmos ao máximo. Os produtos devem chegar às lojas assim que ficarem prontos. Esse é o nosso objetivo número um e estamos correndo atrás disso, ninguém está dormindo no ponto”, disse Steve Ballmer.

Esses novos tablets irão rodar com chips da Intel, informou Ballmer, abafando as conversas que diziam que um recente acordo entre Microsoft e ARM (fabricante de chips que também fornece peças para o iPad) seriam o ponto de partida para que os novos produtos da empresa fundada por Bill Gates usassem produtos ARM.

Uma nova gama de chips que chegarão ao mercado no próximo ano darão uma grande força ao mercado de tablets, confia Ballmer, que garantiu que tantos estes aparelhos como os smartphones irão ter um “agressivo” apoio de marketing da Microsoft.

Funcionários da Microsoft mostraram smartphones rodando com o sistema operacional Windows 7 em aparelho da Samsung e LG, mas não permitiram que fossem fotografados, pois ainda são protótipos.

Os aparelhos apresentam uma larga tela de touchscreen, já vêm integrados ao Zune music player, e-mail e sincronizados com conteúdo da Xbox Live, Facebook e outras redes.

Ballmer admitiu que a Microsoft está muito atrás no mercado móvel de smartphones e tablets: “É provavelmente justo dizermos que temos muito trabalho a fazer e que ele não será feito do dia para a noite”.

Quando questionado sobre o que a Microsoft faria se o novo sistema operacional Windows 7 para smartphones não desse certo como outros não deram, Ballmer foi sucinto: “Isso não vai acontecer”, e completou dizendo que a empresa não tem um plano B.

BILL RIGBY (REUTERS)