Arquivos do Megaupload podem ser apagados - Link - Estadão

Justiça americana autoriza empresas de armazenamento de dados a começarem a excluir arquivos de usuários do serviço

Kim Dotcom seguirá preso na Nova Zelândia até nova decisão judicial sobre o pedido de extradição feito pelos EUA. FOTO: EFE

WASHINGTON – Arquivos de usuários do Megaupload podem começar a ser apagados na quinta-feira, 2, disseram promotores norte-americanos nesta segunda-feira, 30.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Uma carta enviada pela Justiça do Estado americano da Virgínia na sexta-feira afirma que as empresas Carpathia Hosting Inc. e Cogent Communications Group Inc., contratadas pelo Megaupload para armazenar os arquivos subidos pelos usuários, podem começar a exclusão de dados na quinta-feira. As companhias não comentam o caso.

O advogado do Megaupload, Ira Rothken, afirmou que a empresa está trabalhando com os promotores para que as informações não sejam apagadas dos servidores. Segundo ele, pelo menos 50 milhões de usuários do serviço possuem arquivos que estão sendo ameaçados de exclusão.

O site de compartilhamento de arquivos Megaupload foi fechado no dia 19 e sete executivos, incluindo o fundador da empresa, Kim Dotcom, foram presos e acusados de facilitar milhões de downloads de filmes, músicas e outros conteúdos protegidos por diretos autorais. No dia 26, dois diretores presos na Nova Zelândia receberam liberdade condicional, mas Dotcom segue preso à espera da decisão sobre o pedido de extradição feito pelos Estados Unidos.

/ AP