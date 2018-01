Arte do software - Link - Estadão

Criador do algoritmo que ordena os nomes no Memorial do 11 de Setembro define o programa como um objeto artístico em si

Com Eduardo Asta

Memorial. Foram sete meses para desenvolver o programa que, em 40 minutos, colocou os nomes em ordem. FOTO: Divulgação

Em outubro de 2009, o canadense Jer Thorp morava em Vancouver e recebeu um e-mail que tinha como assunto: Potencial trabalho freelance. Ele respondeu dizendo que amaria fazer o trabalho, mas que não tinha certeza se aquilo daria certo. Quase dois anos depois, o resultado dessa troca de mensagens estampa páginas de jornal de todo mundo.

A proposta no e-mail era para ele criar um algoritmo para ordenar os nomes das vítimas no Memorial do 11 de Setembro (veja abaixo), inaugurado ontem em Nova York, para onde Thorp se mudou há um ano e onde é artista residente do New York Times.

Thorp levou um mês para criar o algoritmo e seis meses para desenvolver o programa. É pouco comparado aos quinze anos que ele diz ter levado para fazer as pazes com suas duas áreas de interesse: ciência e arte.

“Olhando para trás, eu sempre me envolvi com arte, até que o meu orientador no colegial, Mr. Jack, disse que eu tinha de fazer uma escolha entre ciência e arte. Levei quase 15 anos para perceber que o que ele disse não era verdade”, disse em entrevista ao Link por e-mail.

Ele estudou genética na faculdade, mas achou a academia decepcionante e largou tudo para formar uma banda de rock. Depois se embrenhou pela internet e trabalhou como designer e programador por quase uma década. “Nos últimos 5 ou 6 anos, foquei no uso artístico do software, o que permitiu retomar minhas raízes científicas.” E se livrar da sentença de Mr. Jack.

E assim Thorp virou artista. Artista digital, mais precisamente. As obras que cria, diz ele, não são o resultado gráfico, a visualização de dados, tão em voga no momento. “O objeto de arte em si é o software”, resume, em um raciocínio desenvolvido a partir da citação a artistas, como Sol LeWitt, conhecido por criar instruções detalhadas de desenhos que são executados por outras pessoas, seguindo as regras definidas como se fossem um computador rodando um algoritmo.

Uma vez que o centro de sua obra é o algoritmo, pedimos a Thorp que o definisse. “Você pode resumir a definição de algoritmo em dois comandos: ‘faça isso’ e ‘até que’. É um conjunto de instruções que você repete até que o problema seja resolvido.”

E dá para fazer, por exemplo, que um algoritmo componha uma sinfonia? “Um algoritmo pode ser criado para fazer uma sinfonia. A palavra-chave é ‘criado’ – um homem pode criar um conjunto de regras que resulte em uma sinfonia, mas ainda é um homem criando algo. Há muitas pessoas procurando tirar o homem da equação. Mas minha sensação diante da maior parte dessas iniciativas é a de que a distância entre o homem e o resultado está sendo apenas aumentada – às vezes de maneira tão exagerada que podemos ser enganados e pensar que o computador está criando algo novo”, conclui.

