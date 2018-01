Arte italiana em alta definição - Link - Estadão

Detalhe de “O Nascimento de Vênus”. FOTO: HALTADEFINIZIONE/REPRODUÇÃO

Imagine estar tão perto da obra “O Nascimento de Vênus”, de Botticelli, que você pode ver os detalhes das mechas do cabelo loiro de Vênus, os tons de rosa nas suas bochecas e as rachaduras desta pintura centenária.

A sensação agora está a um clique de distância. Esta semana, uma empresa italiana publicou em seu site imagens em alta definição da pintura de Botticelli e de outras cinco obras-primas expostas na galeria Uffizi em Florença, Itália, incluindo trabalhos de Caravaggio e Leonardo da Vinci.

Ao aproximar a imagem com o mouse, os menores detalhes das pinturas aparecem na tela — mesmo aqueles que não são visíveis quando vistos no museu, que separam o público da obra por uma distância de segurança.

Mario Resca, um representante do Ministério da Cultura italiano que trabalhou no projeto, diz que é como observar uma pintura “com uma lupa gigante”.

Na obra “Baco”, de Caravaggio, por exemplo, é possível ver o traço de um minúsculo autorretrato que o artista pintou na jarro de vinho, bem como as pequenas bolhas de ar na borda do jarro de vinho. Em “A Anunciação, de Leonardo da Vinci, os internautas podem observar as pinceladas que formam o mar ao fundo e o delicado tecido por baixo da Bíblia.

Detalhe do jarro de vinho em “Baco”, de Caravaggio. FOTO: HALTADEFINIZIONE/REPRODUÇÃO

As imagens têm uma resolução que chega a 28 bilhões de pixels, diz Vicenzo Mirarchi, CEO da empresa Haltadefinizione, que digitalizou as imagens. É uma resolução cerca de 3 mil vezes maior do que a de uma câmera digital convencional.

A empresa havia feito um projeto semelhante com a conhecida obra “A Última Ceia”, de Leonardo da Vinci, há três anos, mas a tecnologia avançou desde então. Hoje, ela mostra detalhes de um centésimo de milímetro.

As imagens são feitas a partir de centenas de fotografias de pequenas partes de cada obra e então combinadas entre si para compor a pintura inteira. A iluminação é crucial, diz Mirarchi.

Segundo os responsáveis, a tecnologia não danifica as pinturas, já que utiliza o mínimo de luz e não emprega raios infravermelhos.

As reproduções abrem um novo espaço para pesquisadores e amantes da arte estudarem uma obra à distância, mas também representa um documento histórico das pinturas.

Os responsáveis também esperam que o projeto atraia jovens ligados em tecnologias e outras pessoas em potencial. Eles dizem que a visita virtual vai atrair — e não afastar — muitas dessas pessoas a fazerem uma visita ao museu.

“Tudo que colocamos online ajuda a promover o conhecimento de uma obra-prima como essas”, afirmou o representante do Ministério da Cultura em entrevista nesta sexta-feira, 1.

Detalhe do tecido sob a Bíblia em “A Anunciação”, de Leonardo da Vinci. FOTO: HALTADEFINIZIONE/REPRODUÇÃO

“Novas audiências são importantes para nós: jovens, famílias, trabalhadores”, ele disse. “Alguns vão se apaixonar.”

As imagens vão ficar online, gratuitamente, até 29 de janeiro do ano que vem. Depois, a Haltadefinizione diz que poderá digitalizar mais pinturas e eventualmente criar um museu virtual. A empresa, com sede em Novara, no norte da Itália, produz imagens de pinturas para publicações especiais e para exibições multimídia de museus.

/ Alessandra Rizzo (ASSOCIATED PRESS)