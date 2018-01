Arte mostra o começo do fim do mouse - Link - Estadão

Na instalação Da Obsolecência Programada em 3 Atos, realizada pelo programador pernambucano Jarbas Jácome, o videoartista Lucas Bambozzi e com trilha de Paulo Beto, que foi exposta ontem no 4o Vivo arte.mov, em Belo Horizonte, uma câmera colocada na parte frontal superior do palco, de frente para o público, capta a interação das pessoas através de telas de celulares levantadas.

No fundo do palco, o telão reproduz as luzes e cria conexões entre elas, enquanto exibe velhos aparelhos celutware lares, monitores e impressoras sendo atingidos por marretas. O barulho das pancadas e das peças sendo destruídas acaba se transformando em música.

Em uma instalação artística, diz Jarbas, o software pode parecer inútil. Mas o ViMus pode ter aplicabilidades impressionantes na mudança da maneira como controlamos a interface do PC. Veja uma demonstração do uso do mesmo software para desenhar no PC:

O canal de Jarbas no YouTube mostra outros vídeos em que o ViMus é aplicado para outras interações usando realidade aumentada. Será o começo do fim do mouse?

*A repórter viajou a convite do Vivo arte.mov