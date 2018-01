Artistas decoram sede do Facebook em SP - Link - Estadão

Escritório da empresa na capital paulista foi decorado com trabalhos de artistas convidados pela galeria Choque Cultural

Anna Carolina Papp

Mariana Congo

SÃO PAULO – Na semana passada, o escritório do Facebook em São Paulo abriu suas portas para que artistas da cidade dessem um nova cara ao espaço – revelado nesta sexta-feira, 22, à imprensa. Como já acontece em seus outros escritórios pelo mundo, a empresa organizou o “Hack de Decoração”, em que artistas regionais são convidados a decorar as paredes com pinturas, colagens e serigrafia.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Artistas do coletivo de arte de rua SHN em painel no escritório do Facebook em São Paulo. FOTO: Anna Carolina Papp/ESTADÃO

A sede do Facebook na América Latina fica em São Paulo e ocupa um andar inteiro de um prédio na região do Itaim Bibi desde setembro do ano passado. O escritório é da área de vendas e tem 50 funcionários, mas a capacidade é para abrigar até 100.

Arte de Daniel Melim. FOTO: Anna Carolina Papp/ESTADÃO

Até 15 dias atrás, o espaço tinhas as paredes lisas. Mas o lugar ganhou mais personalidade depois que a empresa convidou artistas da Choque Cultural, galeria de arte contemporânea de São Paulo, para fazer a decoração do espaço. Os artistas chamados foram Daniel Melim, muralista (fez o Mural da Luz, no centro da capital paulista); Carlos Dias, pintor gestual, e o SHN, coletivo de arte de rua.

Segundo Rapha Vasconcellos, diretor de soluções criativas do Facebook, a ideia era decorar a sede brasileira com a cara do País e da cidade de São Paulo, além de deixar o escritório — comercial — com um ambiente mais descontraído, como o da sede de desenvolvimento nos Estados Unidos.

“Começamos de fato há uma semana, mas estamos planejando essa ação desde novembro”, explica Eduardo Saretta, um dos artistas do SHN. Para, ele, o projeto foi bem-sucedido porque os artistas, ativos na rede social, compreendiam a dinâmica da empresa e já utilizavam a plataforma para a divulgação de seus trabalhos. “Acho que 99% do que propomos foi feito. Nos sentimos muito à vontade no espaço, cada pôde usar sua própria linguagem.”

O escritório brasileiro segue o conceito de outras sedes de empresas de tecnologia nos Estados Unidos: espaços abertos e inacabados; sem salas separadas para os chefes, com o objetivo de facilitar a conversa entre os funcionários. Uma microkitchen (cozinha) tem lanchinhos, frutas, café, refrigerante à disposição e também tem a função de favorecer a conversa.

Vagas

O Facebook Brasil tem 13 vagas abertas, em áreas como vendas, financeiro, mídia e marketing: https://www.facebook.com/careers/locatio…

Dados do Facebook Brasil

67 milhões de usuários

20 milhões deles acessam a ferramenta via smartphones

1 bilhão de likes em fotos por mês

a cada quatro minutos navegando na internet, o brasileiro gasta um deles na rede social