Árvore do pensamento - Link - Estadão

O site What Do You Suggest? é uma verdadeira árvore do pensamento. O site abre, a partir de uma palavra ou letra qualquer escolhida por você, uma árvore de sugestões com termos que normalmente as pessoas digitam após a expressão escolhida. Pelas opções que aparecem, dá para se ver quais as combinações de palavras mais freqüentes na buscas. A ideia parte do princípio das sugestões de busca – a função de autocompletar que muitos buscadores possuem – e apresenta a busca na web da combinação de palavras feita por você.