As 10 histórias da semana no mundo da tecnologia - 11 a 15/8/2014 - Link - Estadão

SÃO PAULO – Ufa! Nem parece, mas a semana finalmente acabou! Você trabalhou demais e não teve tempo de prestar atenção nas notícias? A gente te entende. Pensando em você, o Link aproveita o sabadão pra te deixar informado sobre o que rolou no mundo da tecnologia nesses últimos sete dias. Chega mais!

Homem que inventou os pop-ups pede perdão à internet

A internet tem um monte de coisas irritantes – gente falando bobagem, spams, correntes estúpidas – mas com certeza uma das primeiras da lista são os pop-ups. Não à toa, a maioria dos navegadores modernos os deixa bloqueados automaticamente. Ethan Zuckerman, pesquisador do MIT, foi o responsável por sua criação durante os anos 90, e agora ele quer pedir desculpas à internet por sua criação.

Assinaturas de banda larga superam TV paga nos EUA

O número de assinaturas de internet via banda larga superou o de TV paga nas quatro principais operadoras dos EUA, de acordo com números da consultoria Leichtman Research Group. É a primeira vez que isso acontece na história dos Estados Unidos. Segundo os dados, Comcast, Time Warner Cable, Cablevision e Charter encerraram o segundo trimestre de 2014 com 49,915 milhões de assinantes de internet e 49,910 milhões de assinantes de televisão.

São Paulo ganha serviços que produzem bonecos personalizados usando a impressão 3D

Um divertido serviço que já existe em cidades como Tóquio e Londres, a fabricação de miniaturas personalizadas a partir da impressão 3D, começa a ganhar opções em São Paulo. A mais nova será inaugurada em 21 de agosto pela empresa Avatoys no MorumbiShopping. Trata-se de um quiosque onde consumidores podem encomendar bonecos de si mesmos, preparados através da impressão 3D, por valores entre R$ 150 e R$ 250.

Mark Zuckerberg e famosos participam do ‘desafio do balde de gelo’

Por que raios alguém jogaria um balde de gelo na cabeça? A causa é nobre: trata-se de uma campanha que pede para pessoas gravarem um vídeo jogando um balde de gelo na cabeça para chamar a atenção da população para a doença Esclerose Lateral Amiotrófica viraliza entre celebridades e executivos de tecnologia nos EUA, com nomes como Mark Zuckerberg, Dick Costolo e Tim Cook.

Nova tela deixará próximo iPhone mais caro

A Apple está fazendo um grande investimento para que o próximo iPhone chegue ao mercado com uma novidade: uma tela de safira sintética super-resistente, com o intuito de reduzir o número de quebras. O modelo, que deve custar US$ 16 por unidade, vai substituir as antigas telas feitas de vidro Gorila Glass (fabricadas por US$ 3) e terá um custo bem maior para a empresa, o que pode se refletir em maior custo final do produto para venda, segundo o The Wall Street Journal.

Uber contrata executivo e inaugura escritório no Brasil

Depois de uma estreia discreta em São Paulo e Rio de Janeiro em junho, o aplicativo Uber, que conecta passageiros a motoristas profissionais, apresentou na terça, 12, o diretor geral da sua operação no Brasil, Guilherme Telles. Os objetivos da operação local são aumentar a base de motoristas parceiros do app nas cidades onde o sistema já funciona para reduzir o tempo de atendimento das chamadas, conquistar novos usuários e levar o serviço para outras cidades.

Modo standby fez planeta gastar US$ 80 bi em 2013

Quantas vezes você já deixou o computador funcionando enquanto ia tomar um café, ou esqueceu o celular ligado enquanto dormia, sem necessidade? Hábitos como esses, que deixam os aparelhos em “standby” ou em modo de espera, custaram ao planeta cerca de US$ 80 bilhões no ano passado, de acordo com um estudo recentemente divulgado pela Associação Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês).

PlayStation 4 atinge marca de 10 milhões de unidades vendidas

O PlayStation 4 acaba de atingir mais uma marca impressionante: 10 milhões de unidades vendidas ao consumidor final. O número foi anunciado pela Sony durante sua conferência na Gamescom, feira de games que acontece nessa semana em Colônia, na Alemanha. Além disso, a empresa anunciou que já foram vendidos 30 milhões de games para PlayStation 4 no mundo todo.

Investidor anjo brasileiro gasta, em média, R$ 687 mil em startups

A Anjos do Brasil divulgou na quarta-feira, durante a segunda edição do Congresso de Investimento Anjo, os resultados de uma pesquisa sobre o perfil dos investidores anjo no País para o cenário 2014/2015. Entre os destaques, o fato de que 95% dos anjos brasileiros são homens, e que, na média, cada investidor financia 2,1 projetos diferentes.

EA lança serviço de assinatura exclusivo para Xbox One

A Electronics Arts (EA) está apostando pesado para atrair a atenção dos jogadores e inovar na maneira em que se jogam games. A empresa estreou nessa terça-feira, 12, o EA Access, serviço exclusivo para Xbox One que permite o download de alguns de seus maiores jogos como FIFA 14 ou Battlefield 4, mediante o pagamento de uma assinatura mensal de US$ 5 (ou uma assinatura anual de US$ 29).

