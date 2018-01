As 10 histórias da semana no mundo da tecnologia - 14/7 a 18/7/2014 - Link - Estadão

Os cortes na Microsoft foram responsáveis pela principal história do mundo da tecnologia nessa semana. FOTO: Reuters Os cortes na Microsoft foram responsáveis pela principal história do mundo da tecnologia nessa semana. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Ufa! Nem parece, mas a semana finalmente acabou! Você trabalhou demais e não teve tempo de prestar atenção nas notícias? A gente te entende. Pensando em você, o Link aproveita o sabadão pra te deixar informado sobre o que rolou no mundo da tecnologia nesses últimos sete dias. Chega mais!

Microsoft corta 18 mil vagas e termina com Xbox Studios

Na quinta-feira, a Microsoft anunciou que planeja cortar até 18 mil empregos, o equivalente a 14% da sua força de trabalho, ao longo do próximo ano, como parte de um plano para enxugar operações da companhia após a aquisição recente da operação de telefonia móvel da Nokia. Além disso, também no esforço de cortar gastos, a empresa anunciou que vai parar de fabricar feature phones, encerrar a linha de produção do Nokia X, sistema operacional com Android modificado, e fechar os Xbox Studios, divisão responsável por criar séries e filmes para os usuários do videogame.

Agentes da NSA compartilham entre si fotos íntimas interceptadas, diz SnowdenSe a ideia de que uma agência do governo pode ter acesso a fotos vídeos particulares de uma pessoa parece ruim, imagine então se agentes dessa instituição compartilharem entre si fotos nuas que uma pessoa tenha tirado para enviar ao seu parceiro e que foram interceptadas “por acidente”. É exatamente isso que acontece no dia a dia da Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA), afirmou Edward Snowden em nova entrevista ao jornal britânico The Guardian, responsável por fazer as primeiras revelações de documentos secretos da NSA.

Amazon revela serviço de assinatura de livros

A Amazon tornou oficial na manhã dessa sexta-feira, 18, o Kindle Unlimited, um novo serviço que pretende servir como uma versão para livros do Netflix. Por uma assinatura mensal de US$ 9,99, os clientes poderão ter acesso ilimitado a uma biblioteca com 600 mil títulos e milhares de audiolivros, em aplicativos disponíveis para iOS, Android, WindowsPhone, BlackBerry, PC, Mac e Windows 8.

Mercado de drones cresce sem lei no País e indústria nacional fica para trás

O uso civil dos veículos aéreos não tripulados cresce no Brasil, com serviços de aluguel, fotos aéreas e filmagens, mas legislação demora a chegar e fabricantes brasileiros ficam no prejuízo; diversos modelos importados já operam no País e são vendidos até em lojas da rua Santa Ifigênia, em São Paulo

Novartis irá licenciar tecnologia de lentes de contato inteligentes do Google

A farmacêutica suíça Novartis fechou um acordo com o Google para licenciar a tecnologia de lentes de contato inteligentes desenvolvida pela empresa para tratamento de pacientes com diabetes, podendo medir o nível de açúcar no sangue com ajuda de microchips e uma antena. Ainda não há previsão para sua chegada ao mercado.

Game de Kim Kardashian fatura US$ 200 milhões

O jogo Kim Kardashian: Hollywood, inspirado na vida da socialite Kim Kardashian, está perto de faturar US$ 200 milhões em receita e chegou em segundo lugar entre os apps gratuitos mais baixados da loja de aplicativos da Apple. Embora o download seja gratuito, é possível comprar itens como peças de roupa, joias e possibilidades de melhorar a sua partida – e tudo isso custa dinheiro, rendendo a Kim e à desenvolvedora do jogo muitos dólares em receita.

Neutralidade de rede recebe 1 milhão de comentários nos EUA

Em discussão nos EUA, a proposta de mudanças nas regras de neutralidade de rede nos Estados Unidos ganhou 1 milhão de comentários. A Comissão Federal de Comunicações americana (FCC) colocou o texto sob consulta pública no dia 15 de maio e, nesta semana, adiou o prazo de encerramento das contribuições para esta próxima sexta, 18, após o site apresentar problemas dado o acesso intenso.

Brasileiros criam aplicativo que envia uma palavra só: hey!

Três empreendedores brasileiros acabam de lançar o “hey!“, aplicativo para os sistemas Android e iOS que tem como objetivo… enviar para outra pessoa a palavra “hey!”. O trio defende o aplicativo dizendo que o envio de uma única palavra não é algo inútil, como alegam os críticos do americano “Yo”. O “hey!” pode ajudar, segundo eles, pais que precisam notificar os seus filhos sobre algo sem precisar usar o Whatsapp ou Facebook Messenger, e para comunicação entre parceiros de relacionamento e até colegas de trabalho.

Gigante na China, buscador Baidu estreia no Brasil

Segundo maior buscador do mundo e conhecido por aí como “Google chinês”, o buscador Baidu finalmente começou a funcionar no Brasil nessa quinta-feira, 19. Disponível no endereço br.baidu.com, a interface do motor de buscas chinês é bastante simples, permitindo busca por links, vídeos ou imagens, como no seu principal concorrente.

Primeira foto do Instagram completa 4 anos

A primeira foto postada no aplicativo Instagram completou quatro anos na quarta-feira. E a imagem, é claro, só poderia ter sido postada por um dos cofundadores da plataforma, Kevin Systrom. Na foto aparece um pé (provavelmente de Systrom) ao lado de um Golden Retriever em uma barraca de tacos em Baja, na Califórnia.