As 10 histórias da semana no mundo da tecnologia - 17 a 23/8/2014 - Link - Estadão

SÃO PAULO – A semana passou voando ou você mal acreditava que ela acabaria um dia? Sendo qualquer uma das alternativas, agora é um bom momento para você sentar e tomar nota do que mais de importante (e mais legal) aconteceu no mundo da tecnologia nesta semana. Vai vendo…

Após polêmica, Secret anuncia mudanças para evitar bullying

Nesta semana, o aplicativo Secret, que permite a troca de mensagens públicas de forma anônima, foi alvo de uma ação civil pública do Ministério Público do Espírito Santo, que foi acatada por um juiz. Ele determinou a remoção do aplicativos das lojas da Apple e do Google (a Microsoft teria de remover um similar, chamado Cryptic) além da exclusão remota do app de celulares. A App Store se adiantou ao cumprimento da decisão, que tem prazo de 10 para ser cumprida, e eliminou o aplicativo. Depois disso, o próprio Secret se manifestou anunciando que faria mudanças para adequar o app de forma a evitar danos à honra e bullying. Entre as alterações, a impossibilidade de subir fotos diretamente, filtro de palavras-chaves (que gera uma mensagem de confirmação da postagem ao autor) e ainda um recurso que permite que as pessoas opinem sobre o conteúdo postado. Se isso vai diminuir a polêmica, é outra história.

Twitter quer que você leia tweets de quem não conhece

O Twitter agora pode inserir tweets que considere “populares ou relevantes” nas timelines dos seus usuários. A informação não foi passada de maneira oficial, mas sim capturada na lista de Ajuda da rede social, atualizada recentemente. No tópico “O que é a timeline do Twitter?” (em inglês), em um dos itens ele diz que, com o objetivo de “tornar a sua timeline ainda mais relevante e interessante”, poderá incluir algum tweet. “Isso significa que você verá às vezes tweets de contas que você não segue. Selecionaremos os tweets com base em uma série de variáveis, como a popularidade [do tweet] e como as pessoas da sua rede de contatos está interagindo com ele”, dizem.

Uber contrata marqueteiro de Barack Obama

O Uber, que conecta passageiros a motoristas, anunciou a contratação de David Plouffe, de 47 anos, coordenador das duas campanhas que elegeram o presidente americano Barack Obama, para lidar com o embate legal que a empresa enfrenta em diversos países. Plouffe foi a primeira pessoa citada por Obama, depois de sua família, no seu primeiro discurso de posse. Ele chefiava a equipe de estrategistas políticos do presidente americano quando foi sondado para assumir a vice-presidência de políticas e estratégias do Uber, cargo que passará a ocupar na empresa em setembro. O cofundador e presidente executivo do Uber, Travis Kalanick, declarou ter encontrado um “brilhante general” que possui o conhecimento político que uma empresa cheia de profissionais de tecnologia não possui “para lidar com o cartel das empresas de táxi”.

Plouffe assume o novo cargo no Uber em setembro. FOTO: Reuters Plouffe assume o novo cargo no Uber em setembro. FOTO: Reuters

Empreendedor brasileiro lança o ‘Tinder das eleições’

Um estudante de computação quer ajudar os eleitores a decidirem os seus votos nas eleições de outubro de forma diferente. Ele criou um app que propõe um teste cego: apresenta uma a uma as propostas de todos os candidatos à presidência nas eleições deste ano sem revelar quem é o autor do texto. O usuário do app escolhe se vota (concorda) ou não em cada proposta e só após dar ou não seu voto fica sabendo quem é o candidato por trás do texto.

Google avalia permitir contas para crianças

O Google está considerando permitir contas online para crianças com idade inferior a 13 anos e dar o controle aos pais sobre a forma como o serviço é utilizado, de acordo com reportagens na imprensa.

O Google está trabalhando em uma versão do YouTube, site de compartilhamento de vídeos, para os jovens e considera outras contas para crianças, como o Gmail, disse o Financial Times, citando uma pessoa familiarizada com o assunto. O modelo seria o de controle parental.

Selfie de macaca é de domínio público, diz EUA

A entidade responsável pela regulação de direitos autorais nos Estados Unidos decidiu indiretamente em favor da Wikimedia Foundation sobre o caso de um autorretrato feito por um Macaca Nigra (ou Crested Black Macaque) na ilha de Celebes, na Indonésia. A instituição sem fins lucrativos que distribui fotos em domínio público através do Wikimedia Commons disputa com o fotógrafo David Slater, dono da câmera usada pelo animal, sobre a autoria da imagem. Em um documento de 1.222 páginas, a US Copyright Office determinou que fotos tiradas “pela natureza, animais ou plantas” ou ainda “seres divinos ou sobrenaturais” não são objetos passíveis de direitos autorais.

As selfies mais simpáticas já feitas são de uma macaca. FOTO: David J Slater/Caters (ou Wikimedia Commons/Domínio Público?) As selfies mais simpáticas já feitas são de uma macaca. FOTO: David J Slater/Caters (ou Wikimedia Commons/Domínio Público?)

Discurso secreto de Steve Jobs está escondido em Macs

O discurso de Steve Jobs aos formandos da Universidade de Stanford, na Califórnia, em 2005, é lembrado até hoje como um dos discursos mais marcantes da história. O site OS X Daily descobriu que este discurso está escondido em um arquivo de texto dentro dos computadores Mac que possuem o sistema operacional OS X e o app Pages, como uma surpresa oculta para os usuários. Junto com ele também está gravado no arquivo o texto da campanha “Think Different” (Pense Diferente) .

Samsung joga balde de gelo em Galaxy S5 e desafia iPhone

A Samsung resolveu usar a campanha contra esclerose lateral amiotrófica (ALS, na sigla em inglês) para chamar a atenção do público para o seu Galaxy S5 e o fato de ser à prova d’água. O vídeo é “narrado” pelo próprio aparelho, que ainda observa: “Caramba, isto está gelado!”. No final, seguindo as regras da campanha de nomear três outras pessoas – no caso, smartphones – para assumir o desafio, o Galaxy S5 oportunamente escolheu o iPhone 5S da Apple, o One M8 da HTC, e o Lumia 930 da Nokia. Nenhum deles é à prova d’água.

A Samsung joga um balde de gelo em Galaxy S5 para evidenciar sua resistência a água A Samsung joga um balde de gelo em Galaxy S5 para evidenciar sua resistência a água

Governo marca leilão de 4G para 30 de setembro

Após idas e vindas, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou o edital do leilão da faixa de 700 MHz para serviço móvel de quarta geração (4G), garantindo a licitação para 30 de setembro e atendendo os anseios da área econômica do governo, que conta com o dinheiro das outorgas para o superávit primário. O valor total mínimo das licenças para o leilão é de R$ 7,71 bilhões, segundo o edital. As operadoras vencedoras também arcarão com R$ 3,6 bilhões em custos da “limpeza” da faixa, atualmente ocupada pela radiodifusão analógica.

‘Swing Copters’ é tão irritante quanto o antecessor ‘Flappy Bird’

Dong Nguyen lançou nesta semana a continuação do seu sucesso Flappy Bird, chamado Swing Copters, para iOS e Android. O game é gratuito, tem a mesma mecânica e visual que Flappy Bird, não tem um sistema que limita jogadas e já está sendo chamado de “viciante” por gamers ao redor do mundo. A dúvida, com o lançamento de Swing Copters, é se Nguyen não consegue inovar e ir além da estrutura já conhecida e cansada do seu título anterior (o que é Swing Copters se não Flappy Bird orientado na vertical?). Confira a análise completa.