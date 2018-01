As 10 histórias da semana no mundo da tecnologia - 1/9 a 5/9/2014 - Link - Estadão

Simulação de como poderá ser o iWatch, um dos principais temas da semana. FOTO: Reprodução Simulação de como poderá ser o iWatch, um dos principais temas da semana. FOTO: Reprodução

A semana foi difícil? Não conseguiu acompanhar todos os rumores da Apple, os lançamentos da IFA e nem as novidades no mundo dos games? Tudo bem, a gente resume o que rolou no mundo da tecnologia para você nos últimos dias. Chega mais!

IFA 2014 destaca smartwatches; conheça os principais lançamentos

A feira de eletrônicos IFA, sediada em Berlim, é um dos principais eventos de tecnologia, e em 2014 é a vez dos relógios inteligentes chamarem a atenção. Toda marca de smartphone que se preza parece estar trazendo um dispositivo de pulso para o mercado. Um grande empurrão foi dado na nova categoria em março quando o Google anunciou o Android Wear, sistema operacional para dispositivos de colocar no corpo – caso de Samsung, Sony, Asus e LG. Confira os principais lançamentos.

iWatch terá dois tamanhos, NFC e tela de OLED, diz jornal

O iWatch — nome possivelmente dado pela Apple para seu relógio inteligente — deverá ter dois tamanhos diferentes, com uma tela curva de OLED e será capaz de rastrear e armazenar dados sobre saúde e bem-estar de seus usuários, além de contar com a tecnologia de campo próximo (NFC), muito usada em pagamentos móveis. Espera-se que o relógio inteligente da Apple, há muito aguardado, seja anunciado no evento que a empresa sedia na próxima terça-feira, 9.

Seis rumores para o lançamento do iPhone 6

Desde o lançamento do primeiro iPhone, em 2007, os eventos da Apple são aguardados com certo ar de mistério e antecedidos de muitas semanas de rumores sobre o que afinal a empresa vai mostrar ao mundo dessa vez. Em 2014, não é diferente, e muitos rumores têm circulados sobre o iPhone 6 – nome que tem sido dado ao aparelho que a empresa pode anunciar na terça-feira, 9. Reunimos alguns dos principais boatos sobre o iPhone 6, como novos tamanhos de tela, maior presença dos pagamentos móveis e a chegada do iOS 8. Vamos lá?

Primeiros lugares da fila para o novo iPhone foram vendidos por US$ 1.250. FOTO: Reprodução/Twitter Primeiros lugares da fila para o novo iPhone foram vendidos por US$ 1.250. FOTO: Reprodução/Twitter

‘Agora’ é o sucessor do mercado online de drogas Silk Road

O principal mercado online de drogas, armas e demais itens ilegais pode perder o reinado. A Silk Road 2.0 – que assumiu o lugar da Silk Road original derrubada pelo FBI em outubro passado –, em cinco meses, passou a ter menos itens à venda que o novo concorrente chamado Agora. Saiba mais sobre o novo site do subterrâneo da web.

5 sites e aplicativos para escolher os candidatos para as próximas eleições

A combinação de alto engajamento dos brasileiros nas redes sociais, a ampla adoção de smartphones e o crescimento mercado nacional de startups criou um cenário novo nas eleições de 2014: empresas e programadores decidiram unir tecnologia e dados para ajudar os eleitores a tomar decisões mais conscientes na hora de votar. A pouco mais de um mês das eleições, o número de sites e aplicativos que se propõem a ajudar o eleitor a descobrir com qual candidato mais se identifica, fiscalizar propostas e o processo eleitoral não para de crescer. Conheça cinco apps e plataformas úteis para te ajudar a participar da ~festa da democracia~.

Homem testa o Gear VR, novo dispositivo da Samsung que pode popularizar a realidade virtual. FOTO: Reuters Homem testa o Gear VR, novo dispositivo da Samsung que pode popularizar a realidade virtual. FOTO: Reuters

Samsung lança óculos de realidade virtual

A “cara de ficção científica” que a realidade virtual tem pode estar com os dias contados. É o que dá para imaginar a partir do lançamento do Gear VR, um óculos de realidade virtual que a Samsung anunciou nessa quarta-feira, 3, junto com a estreia do seu novo smartphone de tela grande, o Galaxy Note 4. Feito em parceria com a Oculus (empresa que foi adquirida por US$ 2 bi há alguns meses), o Gear VR deve ser integrado à interface do Note 4, e deve chegar ao mercado até o final da primavera. Ainda não há previsão de preços para o produto.

Hábito de trocar fotos íntimas é cada vez mais frequente

No último final de semana, um hacker divulgou na internet imagens íntimas de diversas atrizes e modelos, como a vencedora do Oscar Jennifer Lawrence e a estrela da série The Big Bang Theory Kaley Cuoco, que, supostamente teriam enviado suas imagens para outras pessoas através de seus celulares. Entretanto, não é um privilégio das famosas mandar ou receber imagens e mensagens íntimas em seus celulares — na veradade, este é um hábito cada vez mais comum entre qualquer pessoa, mostram pesquisas. Segundo pesquisa, 76% dos brasileiros já enviaram conteúdo íntimo para seus parceiros sexuais, e 17% deles já compartilharam fotos e vídeos de si mesmos com estranhos.

Twitter poderá ter linha do tempo com filtros semelhante à do Facebook

Uma das principais características que hoje diferenciam o Facebook do Twitter é que a rede social de Mark Zuckerberg utiliza filtros para mostrar postagens para seus usuários, enquanto o passarinho azul mostra posts em ordem cronológica ao contrário (isto é: um tweet das 17h é mostrado acima de um feito às 16h59). Entretanto, isso deve mudar — gostem ou não os usuários do Twitter, que deve criar um filtro para mostrar tweets relevantes ao usuário, o que nem sempre acontece. “Colocar conteúdo relevante na frente do usuário no momento em que ele estiver com a rede conectada é um jeito de organizar seu conteúdo de maneira melhor”, acredita Noto.

Game foi lançado pela Tec Toy em 1997. FOTO: Reprodução Game foi lançado pela Tec Toy em 1997. FOTO: Reprodução

Você sabia que existe um jogo do Castelo Rá-Tim-Bum?

A série de TV Castelo Rá-Tim-Bum, exibida pela TV Cultura, está completando 20 anos em 2014 e é motivo de uma exposição no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, que deve rodar o País nos próximos meses. Disso, provavelmente você sabe. O que você provavelmente não sabia é que o programa já foi motivo de um jogo de videogame produzido no Brasil nos anos 1990. Castelo Rá-Tim-Bum – O Jogo foi feito pela Tec Toy, que na época era a representante oficial da SEGA no Brasil, e foi lançado para o Master System em 1997, três anos após o início do programa de TV, e fez parte da aventura da empresa de criar games com temática nacional – Mônica, Sítio do Picapau Amarelo e até Silvio Santos ganharam seus jogos.

Chinesa Alibaba pode fazer maior IPO da história

A gigante chinesa da internet Alibaba pode realizar a maior abertura de capital da história. Segundo o Wall Street Journal, a empresa está se preparando para oferecer suas ações entre US$ 60 e US$ 66, a fim de levantar até US$ 24,3 bilhões em seu primeiro dia na bolsa de valores de Nova York. A cotação dos papéis da empresa faz com que a Alibaba valha cerca de US$ 160 bilhões, sendo uma das maiores empresas do ramo de tecnologia no mundo hoje. Caso a previsão da empresa se realize, será o maior IPO (oferta pública inicial de ações, na sigla em inglês) da história dos EUA, superando os US$ 19,1 bilhões da Visa em 2008.