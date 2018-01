As 10 histórias da semana no mundo da tecnologia - 25/8 a 29/8/2014 - Link - Estadão

Ufa, a semana finalmente acabou, né? FOTO: Reprodução Ufa, a semana finalmente acabou, né? FOTO: Reprodução

Que semana, hein? Muito trabalho, muito estudo, muitos memes e até a Hello Kitty deixou de ser gata. Haja coração para chegar no sábado a salvo, certo? Pena que você deixou de lado o que aconteceu no mundo da tecnologia, não é mesmo? Tudo bem, tá tudo certo, a amizade é a mesma. E sabendo que não tá fácil pra ninguém, o Link é camarada e preparou um resumão com as principais histórias da semana. Chega mais!

Apple confirma evento com expectativa para novo iPhone

A Apple convidou a imprensa para um “evento especial” em sua cidade natal de Cupertino, na Califórnia, no dia 9 de setembro, quando se espera que a fabricante do iPhone revele as mais novas versões de seus smartphones.

A data de lançamento não é uma surpresa após semanas e semanas de rumores na internet sobre sua validade. A expectativa é de que a Apple lance dois modelos de iPhone com telas maiores que a atual (de 4 polegadas). Segundo os principais boatos, as telas teriam 4,7 polegadas e 5,5 polegadas. Além disso, boatos dão conta de que a empresa também mostraria ao mundo seu relógio inteligente, o iWatch.

Amazon compra serviço de streaming de games Twitch

A Amazon anunciou na segunda-feira, 25, que vai adquirir o Twitch por US$ 970 milhões, plataforma que permite a qualquer pessoa transmitir em vídeo as suas partidas de videogame pela internet, em um acordo anunciado pelo CEO do Twitch, Emmett Shear, no próprio site da empresa. O serviço também interessava ao Google, e hoje tem 55 milhões de usuários ativos mensalmente, além de ter em seu acervo mais de 15 bilhões de minutos de vídeos.

Google anuncia projeto de drones para brigar com Amazon

O laboratório de pesquisa secreto do Google está tentando construir uma frota de drones para contornar os engarrafamentos de tráfego terrestres para que encomendas possam ser entregues mais rapidamente às pessoas. Chamado de Projeto Asa, a iniciativa quer também servir como auxiliar em momentos de emergência, e está sendo desenvolvida por uma equipe do MIT há dois anos, dentro do X, o laboratório secreto de inovação do Google.

Prefeitura de SP lança política para apoiar startups

A cidade de São Paulo ganhou nessa semana uma Política Municipal de Estímulo à Inovação e ao Desenvolvimento de Startup, uma iniciativa batizada de Tech Sampa. O programa foi anunciado nesta sexta-feira, 29, durante o fórum “Construindo Startups de Classe Mundial”, que reuniu líderes de governo e empresários do setor de tecnologia. O objetivo é estimular a inovação e o empreendedorismo tecnológico, apoiar a criação e o desenvolvimento de startups, promover a competitividade e desenvolvimento sustentável e consolidar o ecossistema de startups, atraindo e mantendo startups com alto potencial de crescimento na cidade.

Instagram lança aplicativo de vídeo Hyperlapse

Os vídeos se tornaram tão importantes para o Instagram que ganharam até um aplicativo exclusivo para eles. A empresa anunciou hoje o lançamento global do Hyperlapse, app gratuito por meio do qual é possível gravar pelo smartphone vídeos com um efeito chamado time-lapse, que pode acelerar a velocidade das imagens em até 12 vezes. O resultado pode ser compartilhado no Instagram, Facebook ou ser salvo na memória do celular.

Rio de Janeiro lança domínio próprio de internet

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, lançou, no Palácio da Cidade, em Botafogo, zona sul da cidade, o domínio de internet “.rio“, que poderá substituir o “.com.br”. A capital fluminense é a primeira da América do Sul a ter um domínio com seu nome, e os interessados em fazer a mudança podem se inscrever até o dia 29 de dezembro para usuários estabelecidos na cidade. Com a alternativa, a prefeitura espera que mais pessoas façam uso da marca Rio.

Taiwanesa Asus prepara entrada agressiva em smartphones no País

Conhecida pelo público brasileiro como fabricante de laptops e PCs, a Asus prepara uma entrada agressiva no mercado local de smartphones. A empresa de origem taiwanesa pretende trazer ao País três modelos de celular, sendo que um deles terá configuração equivalente a modelos topo de linha de concorrentes, mas custará menos de R$ 1 mil. As informações foram dadas com exclusividade ao Link por uma fonte ligada à empresa.

Prefeitura estuda derrubar Uber em São Paulo

Se depender da prefeitura de São Paulo, o Uber está com os dias contados na capital paulista. Depois de apreender três veículos em dois dias na semana, por meio de fiscalização realizada pela SPTrans no Aeroporto de Congonhas e nos Terminais Rodoviárias do Tietê e da Barra Funda, a Secretaria Municipal de Transportes (SMT) afirmou estar estudando a possibilidade de, por meio dos provedores de conexão, suspender o serviço na cidade.

The Last of Us lidera lista de melhores jogos da história

Um dos principais destaques do PlayStation 3 e recém-remasterizado para PlayStation 4 (falamos mais sobre isso aqui), o jogo The Last of Us conquistou o coração de muita gente pelo mundo. Pelo menos é o que mostra a última edição da revista britânica Empire, especializada em cultura pop: em uma lista feita com votos dos leitores da publicação, o game foi escolhido o melhor jogo da história, superando candidatos fortíssimos como The Legend of Zelda: Ocarina of the Time, World of Warcraft e Grand Theft Auto V.

Hello Kitty não é uma gata

Tem certas coisas que fazem o mundo da gente cair. Uma delas aconteceu nessa quarta-feira, 26: Hello Kitty, ao contrário do que todo mundo pensava, não é uma gata. Foi o que disse a Sanrio, empresa que criou a personagem em 1974, em resposta a uma pesquisadora. Segundo a empresa, Hello Kitty seria uma garota britânica, que estuda na terceira série e adora torta de maçã. No dia seguinte, a empresa voltou atrás, e disse que sim, Hello Kitty é uma gata, mas, melhor que isso, é a “personificação de uma gata”. Pelo menos o Mickey continua sendo um rato que é dono de um cachorro.

