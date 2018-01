As 10 histórias da semana no mundo da tecnologia - 7/7 a 11/7/2014 - Link - Estadão

O emprego dos sonhos da Netflix foi uma das histórias mais bacanas da semana. FOTO: Reprodução O emprego dos sonhos da Netflix foi uma das histórias mais bacanas da semana. FOTO: Reprodução

A última semana foi cheia de interrupções na rotina: teve feriado em São Paulo, semifinais da Copa do Mundo, a seleção não sabendo o que fazer em campo perto da blitzkrieg alemã… sim, tudo bem, a gente sabe: você teve ótimas desculpas para não acompanhar as notícias do mundo da tecnologia. Mas agora que tudo está mais calmo, aproveite a seleção que o Link fez com as melhores histórias dos últimos dias. Chega mais – sim, Podolski e Dona Lúcia, vocês também estão convidados.

Vendas de tablets caem pela primeira vez no mundo

As vendas globais de tablets caíram pela primeira vez no primeiro trimestre de 2014, depois de anos de crescimento. Foram vendidos 56 milhões de unidades no período, comparado com 59 milhões no primeiro trimestre de 2013. As informações são de um levantamento divulgado na quarta-feira, 9, pela consultoria NPD, que também reviu suas expectativas de vendas de tablets para 2014.

Netflix está pagando para quem quiser assistir filmes em casa

Se você é daqueles que já disse: “ah, que bom seria se meu trabalho fosse ver filmes e séries o dia todo”, atenção: a Netflix abriu nessa semana uma vaga para quem quiser trabalhar com isso, tendo apenas a tarefa de descrever objetivamente cada filme e episódio de série que for assistido. Dá para trabalhar de casa, diretamente do sofá, mas infelizmente não tem vale-pipoca e a vaga está disponível apenas no Reino Unido.

Tela do iPhone 6 será indestrutível, diz blogueiro

Uma tela quebrada é um dos acidentes mais comuns que levam os usuários do iPhone para a assistência técnica. Entretanto, é possível que a próxima versão do smartphone da Apple acabe com esse problema: um protótipo da tela do aparelho que vazou nos Estados Unidos mostra que o iPhone 6 terá uma tela indestrutível, segundo um vlogueiro de tecnologia.

Nova regra proíbe eletrônicos descarregados de embarcar em voos

Vai viajar para os Estados Unidos ou para o Reino Unido ou ainda fazer escala em algum desses países? Então garanta que todos os seus eletrônicos, como celulares, notebooks e tablets estejam carregados. Por questões de segurança, uma nova regra pede que todos os aparelhos possam ser ligados – o temor das autoridades é que as baterias desligadas possam ser manipuladas por terroristas para ataques. Os aparelhos descarregados podem ser confiscados e o passageiro pode até ficar fora do voo.

Fundadores do Google querem fim da jornada de trabalho de 40 horas semanais

O que você faria se pudesse trabalhar menos? Em palestra na semana passada, Larry Page e Sergey Brin, os fundadores do Google, fizeram a mesma pergunta para a plateia, defendendo que as jornadas de trabalho sejam reduzidas em prol da felicidade das pessoas para passar mais tempo com a família, amigos ou se dedicar a projetos individuais.

Cristo Redentor será iluminado com cores dos finalistas da Copa

O Cristo Redentor e o Twitter bolaram uma ação promocional para comemorar o final da Copa: os torcedores poderão apoiar o seu time de preferência votando via Twitter para escolher com as cores de qual time o Cristo Redentor será iluminado, no Rio de Janeiro – onde também acontece a final do torneio. Para votar, é só usar a hashtag #ArmsWideOpen.

Quatro em cada cinco aplicativos da App Store não têm vendas

A App Store, loja de aplicativos para celulares e tablets da Apple, fez seis anos na quinta-feira, 9, com mais de 75 bilhões de apps baixados e vendas na casa dos US$ 15 bilhões. Entretanto, nem todos os motivos são para comemoração: quatro em cada cinco dos 1,2 milhões de aplicativos disponíveis na loja nunca foram baixados ou comprados, de acordo com um levantamento da consultoria Adjust.

LG mostra tela de TV que pode ser enrolada

Depois dos vestíveis, que tal eletrônicos flexíveis? A LG anunciou nesta quinta-feira, 10, o protótipo de uma tela que pode ser enrolada como um jornal. Com tecnologia OLED (o LED “orgânico”) e resolução HD (1200 X 810), a tela apresentada tem 18 polegadas. Infelizmente, ainda não existe data de quando o aparelho pode chegar ao mercado

Com apoio de Bill Gates, startup cria anticoncepcional com controle remoto

Em vez de tomar uma pílula anticoncepcional por dia, que tal usar um chip que tenha efeito contraceptivo durante 16 anos e que possa ser ativado ou desativado quando a mulher quiser? Esse é o mote de um projeto desenvolvido pela startup americana MicroCHIPS, que está sendo financiado pela Fundação Bill & Melinda Gates. O chip fica embaixo da pele e é comandado por um controle remoto

Com um olho no passado, ‘Mario Kart 8' mostra futuro para a Nintendo

Uma das franquias mais amadas de todos os tempos pelos fãs de games, Mario Kart 8 chegou ao mercado com uma missão complicada: ser um título capaz de impulsionar as vendas do Wii U. Com ousadia e alegria, desrespeitando as leis da gravidade, Mario Kart faz mais do que isso: ele mostra que olhar para o passado pode ser a receita do futuro da Nintendo

